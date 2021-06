La polémica del día

Un estudio europeo conocido hoy constata que ha crecido la frustración ciudadana por la pandemia. Los españoles añadimos, además, sentimientos de impotencia e incertidumbre. Y seguramente este último se agudiza al contemplar cómo quienes tendrían que darnos certidumbres se tiran las suyas a la cabeza. La nómina de episodios es inmensa. La última, ayer, en el acuerdo del Consejo Interterritorial sobre las nuevas medidas de cara al verano, que no logró la unanimidad y que Madrid y Euskadi han dicho no tener intención de cumplir.

No se trata aquí de dilucidar quién tiene razón. Porque es tan discutible que quien se negó a ampliar el estado de alarma dicte ahora normas generales de obligado cumplimiento como que quien lo solicitaba o quien pedía al Gobierno que no eludiese sus responsabilidades se nieguen ahora a cumplir normas comunes. No es esa la cuestión. La cuestión es que en una situación de incertidumbre como la que vivimos sería conveniente que las discrepancias se expresasen y defendiesen con firmeza en el ámbito interno para después trasladar un mensaje claro a los ciudadanos. Porque para el debido cumplimiento no hay nada peor que quien tiene la obligación de hacer cumplir las normas se niegue a hacerlo.