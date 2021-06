'Rocío, contar la verdad para seguir viva' llega a su fin tras marcar un antes y un después televisivo

'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el documental de Telecinco sobre Rocío Carrasco, terminó ayer tras más de tres meses en pantalla en los que ha reunido en torno a la pantalla a una gran parte del país. El último programa terminaba con un 27’3% de cuota de pantalla, es decir, más de 2.279.000 de espectadores estuvieron viendo a la vez cómo Roció Carrasco terminaba de contar el calvario que vivió durante una parte de su vida personal. El documental, para lo bueno y para lo malo, ha marcado un antes y un después en televisión y no solo por sus extraordinarias cifras de espectadores sino por la problemática que ha abordado durante sus doce capítulos .

La docuserie comenzó a emitirse el pasado 12 de marzo y desde entonces el relato de los presuntos malos tratos recibidos por Rocío Carrasco por parte de su expareja, Antonio David Flores, ha conmocionado a media España y ha dado mucho que hablar y debatir en platós de televisión. La serie no ha dejado a nadie indiferente: detractores y seguidores han podido ver cómo el testimonio de Rocío Carrasco se convertía inintencionadamente en un altavoz para visibilizar problemas de acoso y malos tratos que no han tenido espacio en la televisión durante mucho tiempo.

La serie ha abordado una gran cantidad de temas y de aristas y esta tarde se ha asomado Mariola Cubells a 'La Ventana' para hacer balance de lo que ha supuesto. La periodista ha comparado la serie y el problema de la violencia de género con un incendio por el gran revuelo que causó desde su primer capítulo. Mariola Cubells ha calificado de "buena" la intención de Telecinco, pero se ha mostrado crítica con el modo en el que ha seguido dando cuerda a un tema peliagudo. "Telecinco decide acabar con el incendio, pero mientras tanto, y como no quieren que la cosa se apague, contratan a pirómanos para apagar el incendio" ha dicho en relación a la sobreexposición que ha tenido en pantalla la protagonista.

La periodista no se ha mostrado completamente a favor del resultado final de la serie, pero sí que ha remarcado que se puede extraer alguna conclusión positiva de él. "Yo quiero pensar que colocar este discurso antimachista en buena parte de los hogares donde no llega habitualmente es bueno, pero a mi me parece que se nos ha olvidado que iba mas allá de la audiencia machista”. La periodista ha querido referirse así al resto de temas y asuntos tan propios de la prensa rosa que están presentes en la serie, pero que han quedado sepultados por el relato de la violencia de género.“ Lo importante es que su testimonio tiene mucho valor para que otras mujeres puedan detectar señales de alarma”

Lejos de poner punto y final, el relato de Rocío Carrasco tendrá una continuación que ha sido ya confirmada desde Telecinco. La segunda parte del documental verá la luz el próximo otoño y se centrará en las relaciones de Rocío con el resto de sus familiares con los que lleva varios años sin mantener relación.