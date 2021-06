La opinión de Carles Francino

Hace tiempo que lo repito. Lo hago sobre todo desde la esperanza, pero también por el olfato que proporciona moverse por toda España. Hace tiempo que pronostico que la segunda mitad de este año va a ser espectacular. Intuyo que hay demasiadas ganas de vivir, de moverse, de viajar, de emprender proyectos nuevos, de ir a conciertos… demasiada energía acumulada como para no estallar. Si eso pasa, que pasará, espero que se note no sólo en la economía sino también en el clima social, y deseo -por encima de todo- que esa ola de recuperación no arrincone aún más a los que se han quedado atrás por la pandemia; o que ya salieron magullados de la crisis anterior.

Porque, vamos a ver: ¿existe algún manual de instrucciones para superar problemas graves? Seguramente no. Pero sí existen los ejemplos, los referentes. Y resulta que tenemos uno. Esta tarde abrimos ‘La Ventana’ desde Riaño, en la montaña del León. Seguro, segurísimo que muchos oyentes han tenido el reflejo, el automatismo, al escuchar Riaño de pensar: el pantano. Efectivamente, hace más de 30 años las aguas de un embalse sepultaron nueve pueblos, entre ellos Riaño, después de una movida de protestas y movilizaciones que rebotó por todos los rincones del país. Fue un drama.

Vale, pues hoy, 34 años después, Riaño no es símbolo de hundimiento, o de naufragio, sino de resurrección. Con problemas, claro, con dificultades, como en todas partes, pero con una idea clara de consolidar Riaño y la montaña de León como una marca de turismo sostenible, de naturaleza, de aventura. Hoy les hablamos, además, desde un escenario muy particular: un luchódromo, que luego explicaremos exactamente de donde viene; pero me parece una metáfora muy adecuada para los que tiempos que corren.