La salvación del acogimiento familiar

La cifra de llegadas de menores migrantes a España ha vuelto a crecer en los últimos años. Suelen ser jóvenes de entre 16 y 17 años, la mayoría varones, y provienen de Marruecos en un 71%. Sin embargo, la acogida en familias de estos menores sigue siendo muy pequeña. Hay 25.000 niños en lista de espera. Son las cifras que arroja el informe de Fundación porCausa.

En el año 2020 se registraron en Andalucía 1.379 menores extranjeros no acompañados acogidos en centros de protección de los que solo 41 fueron acogidos en familias. Lucila Rodriguez-Alarcón, directora general de porCausa, señala que los datos son muy relativos porque “cuando los menores llegan a España el procedimiento de registro no se lleva a cabo como debería, y hay muchas partes que participan en ese sistema de registro y al final los diferentes registros no se ponen en común”.

“Los datos de acogida en familia sí son reales”, asegura Rodríguez, y también muy pequeños. Y se sorprende de que mientras que en el caso de los niños españoles que entran en el sistema de acogida predomina la acogida familiar frente a los centros, en el caso de los extranjeros apenas se da la acogida familiar y algunas comunidades ni siquiera la tienen.

En España son las administraciones ofrecen las propuestas de acogida a las familias, lo que indica que no son éstas las que discriminan por razones de nacionalidad a los niños, sino que los datos responden “a la voluntad de las administraciones o su capacidad por hacer accesible la acogida de estos chavales”.

Para Rodríguez parte del problema está en que la protección de los menores depende de cada Comunidad Autónoma y la gestión nacional “se ve muy deslucida”. La directora de porCausa asegura que, en base a la información que han recopilado para elaborar sus informes, “a priori las familias españolas sí estarían dispuestas a acoger”.

Además, existe una falta de información generalizada tanto a las familias como a los menores, algo que la Fundación denuncia, insistiendo la vulnerabilidad que enfrentan estos niños por el hecho de ser menores, migrantes y estar solos. “Un joven no deja de ser un niño en un cuerpo de persona adulta, y está en un momento de transición tremendo. Si le das la oportunidad de vivir en un sitio ordenado, con cariño y con recursos vas a tener posiblemente una persona excepcional”, subraya Rodríguez.

Un proceso que además “enriquece a las familias”, la mayoría de las cuales repite la experiencia una vez que ha probado la acogida de un menor.

La directora de porCausa cree que el inicio de este desequilibrio entre la acogida en centros y la acogida familiar reside en que se considera a estos niños migrantes antes que otra cosa. “El sistema no funciona porque la migración se considera un problema y se ha desnaturalizado”, explica.