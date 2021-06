Dani Garrido: "Para jugar al fútbol no hay que rellenar el test de 'buen español"

Una de las grandes polémicas del día en la jornada deportiva ha sido la protagonizada en la rueda de prensa de Aymeric Laporte, central de la selección española recién nacionalizado, tras no debutar con Didier Deschamps en la selección francesa. Hace unas horas, una pregunta incómoda abordó la sala de prensa en la que se cuestionó sobre su 'españolidad' y su 'sentimiento español', tras debutar con el combinado nacional frente a Portugal dos partidos antes de que eche a rodar a la Eurocopa multisede, que te iremos contando en Carrusel Deportivo.

Se ha abierto un gran debate en redes sociales después de la pregunta del periodista Fernando Burgos y la respuesta en la que se vio incómodo al exjugador del Athletic Club. Durante la historia, como se encarga de recordar Dani Garrido, han pasado grandísimos jugadores que no han nacido en nuestro país o que fueron de alguna forma 'adoptados' y que nos brindaron éxitos. Por ello, el presentador de Carrusel Deportivo ha querido dar su opinión sobre este incidente en la rueda de prensa.

Dani Garrido: "Por supuesto cada uno tiene el derecho a preguntar lo que quiera, faltaría más, y los demás tenemos derecho a opinar con educación (...) Esto de repartir carnet de españolidad es muy peligroso, lo de fiscalizar el tema de 'muy español y mucho español' me parece inquietante. Creo que para jugar a fútbol no hay que rellenar el test de buen español, no es defender la isla de perejil es jugar al fútbol con profesionalidad y si no ahí están los casos de Di Stéfano, Kubala, Puskas, Marcos Senna, Donato, Diego Costa, la gaviota Catanha, Pernía... han defendido la camiseta y no han hecho la mili"

"Luego bien que celebramos las medallas de Orlando Ortega, nos encantaban los goles de Dujshebaev, los tapones de Ibaka, los triples de Mirotic, todos ellos dirigidos por un gran italiano como Scariolo... Camacho con China, Roberto Martínez con Bélgica, Caparrós con Armenia.. ¿estos pierden el carnet de español por no entrenar aquí y entrenar a otra selección?", añadió.

Las redes sociales viendo el vídeo y la respuesta de Laporte ha levantado la indignación de muchos aficionados en Twitter y miles de reacciones, a las que se suma el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido. "Luego está el debate, que se ha generado, sobre ¿Qué es ser un buen español? ¿Basta con defender una bandera y tributar en Suiza o en Andorra?... Me parece bastante peligroso", sentenció el director y presentador de Carrusel Deportivo durante el programa, opinando sobre la gran polémica del día.

El tuit de Carrusel Deportivo en el que se ha subido dicha opinión de Garrido se ha viralizado en redes sociales acumulando multitud de likes y retuits, y haciéndose eco de la riguroso 'españolidad' sobre la que fue preguntado Aymeric Laporte.