Amenábar: "Hollywood estaría muy bien si ofreciera libertad creativa"

Hace 25 años un chaval joven, recién salido del armatoste de la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense ganaba el Goya por Tesis, una película que hablaba de la violencia audiovisual. Era Alejandro Amenábar, un estudiante llamado a remover el cine español, que había dejado el género en un rincón. Amenábar componía la música de sus películas, controlaba todo el proceso creativo, hacía películas que bebían del cine del Hollywood de los setenta y ochenta. Conseguía conectar con el público, pero reflejando temas que estaban en la sociedad, como el de la violencia.

De ahí estrenó Abre los ojos. Después Mar adentro, con la que consiguió dos cosas igual de importantes: el Oscar a mejor película extranjera y poner en la agenda mediática un tema tan importante y conflictivo como el de la eutanasia. De ahí llegó su primera película en inglés, Los otros, una cinta de terror con Nicole Kidman. Luego llegaron superproducciones como Ágora o Regresión. Con su última película, Mientras dure la guerra, volvió al español y a un tema tan importante como el de la memoria histórica y el de la convivencia en una España dividida. Ahora prepara la que será su primera serie, La fortuna, para Movistar Plus. En medio de la postproducción se ha venido al Festival de Málaga a recoger un premio a una de las carreras más importantes del cine español en las últimas décadas.

Recibes un premio cuando estás con el proyecto más complejo de los últimos años, como es la serie La Fortuna, ¿qué significa exactamente que te premien ahora?

Es bonito porque coincide con dos cosas importantes, con los 25 años de mi primera película, y porque estoy inmerso en algo que no había hecho nunca como es mi primera serie, La fortuna, que sigo preparando. En cuanto al premio, uno se siente muy honrado. Tengo mucho cariño a este festival, he venido varias veces, a entregar varios premios, entre ellos el de José Luis Cuerda, y me hace ilusión, aunque es verdad que no suelo mirar hacia atrás.

25 años de Tesis, una película que cambió muchas cosas, por lo menos la concepción del cine de género en España, en un momento concreto, en el que le ganas el Goya a Pilar Miró...

No teníamos esa sensación en ese momento. La hicimos y ya. Luego en los Goya sí vimos que la película había calado más y con los años ves que es una película que gustó y sigue gustando mucho. Eso también me ha traído situaciones que a veces no he sabido si eran buenas o malas, como cuando te siguen diciendo todo el rato que tu primera película es la que más gusta.

Ganaste el Goya con tu primera película, luego el Oscar con Mar adentro, hiciste una gran producción internacional con Nicole Kidman muy pronto, como fue Los otros, estás acostumbrado a los premios, pero no sé si ha habido alguna vez que los premios o ese éxito temprano te despistara o te mareara

Los premios están muy bien al comienzo de la carrera de alguien. Recuerdo perfectamente mi primer premio, mi primer premio literario, el primer premio por un corto y eso te ayudan a coger confianza. Sobre todo en el mundo de los cortos no sabes lo que has hecho. Esos premios te ayudan, a parte que muchos tienen dotación económica y eso es importante porque te dan seguridad. Yo siempre digo que los premios son maravillosos cuando te los dan y si no te los dan, no pasa nada, no hay que darles mayor importancia, a pesar de que en ese momento te cojas un berrinche. Reivindico la conexión con el público como el mayor premio. Para mí es el mayor premio ver a un montón de gente que quiere ver algo que yo he hecho.

Eres un director que ha tenido muy buena relación con el público; por eso nos interesa preguntarte cómo ves la situación de la taquilla hoy, que tiene esa doble cara, en Estados Unidos es muy buena y en España muy regular...

Yo no lo circunscribiría a España. Es una situación mundial y la pandemia no ha venido nada bien para todo lo que sea presencial, cine o espectáculos. Yo creo que el cine va a recuperar terreno, lo deseo; pero es una lucha. Lo que tienes que conseguir con las películas es hacer que la gente salga de casa y se deje arrastrar por una sola pantalla en una sociedad multipantalla. Yo creo que es posible, pero el reto es cada día mayor.

Eres un cineasta complejo, eres muy autor, pero también artesano, siguiendo esa dualidad entre cine de europeo o cine americano que siempre se ha establecido, ¿dónde te sitúas?

Yo vivo una contradicción, y a mí las contradicciones me encantan. Yo crecí fundamentalmente viendo el cine de Hollywood, de los setenta y ochenta, cine de palomitas. Eso impregna mi primera película como es Tesis. Pero con los años me he dado cuenta de que lo que busco en mi vida, y sobre todo en mi vida laboral, es mi libertad.

¿Te arrepientes de no haberte quedado en Hollywood?

Para mí las películas son la manera de expresarme y de explicar a la gente el mundo en el que estoy. Esa es la pequeña contradicción. Me encanta el cine de Hollywood, no todo por supuesto, pero Hollywood estaría muy bien si ofreciera esa libertad creativa. Hacer una película al dictado... es que siempre me ha aburrido de niño cuando me dictaban para hacer las cosas.