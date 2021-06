Andrea Duro: "Voy a limitar mi exposición en redes sociales para que nadie sienta que le debo explicaciones"

Si algo han traído las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones, además de facilitarnos la vida, es experiencias que en ocasiones adquieren un carácter surrealista y pasan a convertirse en anécdotas de las que pueden salir alguna que otra obra de ficción. Es el caso de ‘Con quién viajas’, una comedia-thriller (thricomedia, tal y como la define su director) sobre un viaje en coche que comparten Salva Reina, Ana Polvorosa, Pol Monen y Andrea Duro.

En el marco del Festival de Málaga se presenta esta ópera prima de Hugo Martín Cuervo, basada en sus propias experiencias y las de algunos conocidos durante trayectos de la famosa aplicación Blablacar. Al trasladar dichas anécdotas a esta ficción, conocemos a cuatro desconocidos que inician un viaje Madrid-Murcia con más de un secreto que ocultar. Una hora y media de metraje que transcurre en su amplia mayoría en el interior de un vehículo, simulando un viaje que, en realidad, transcurre en el interior de un plató rodeado de cromas. “Fue un reto estar todo el rato en el mismo espacio, prácticamente no hay exteriores. Era importante saber mantener la tensión que se crea de intriga y suspense con la comedia. Ese era nuestro reto a nivel actoral”, explica Monen en una entrevista con El Cine en la SER.

Entre esas cuatro paredes se mantienen sucesivos diálogos que dejan entrever conexiones entre los cuatro desconocidos y que se convierten a su vez en un gran espejo donde reina uno de los mayores problemas de la sociedad actual, los prejuicios; que si bien pueden darse en cualquier situación cotidiana, adquieren su máxima expresión en las redes sociales. Andrea Duro, que conoció la fama a edad temprana, tiene claro que no quiere mezclar sus perfiles en las mismas con su vida personal: “Yo creo que doy una imagen que nada tiene que ver conmigo, parezco una princesita y en realidad soy una destroyer. También es cierto que me da miedo mostrar ciertas cosas que prefiero que se queden en mi intimidad y mi círculo, más que exponerlo a un número de seguidores que tenga en redes sociales, porque a veces puedes dar ciertas opiniones y que no entiendan por qué lo dices, porque no te conocen personalmente. Así que prefiero mantenerme al margen”.

Además de los prejuicios, la información que damos en redes se convierte inconscientemente en una venta de nuestras intimidades que, no solo puede hacer creer a aquellos que nos siguen que nos conocen perfectamente y, por tanto, exigir que se den explicaciones de cada una de las acciones que llevamos a cabo, sino dar pie a que plenos desconocidos conozcan cada uno de los pasos que damos. “A veces la exposición mediática es complicada. Respeto lo que cada uno elija hacer, pero yo he decidido que voy a mostrar mucho menos mi vida privada, porque a veces ocurre que si muestras algo y de repente dejas de hacerlo, no lo entienden y reclaman que expliques qué pasa. Así que creo que es mejor limitar esa exposición para que la gente no sienta que les debo algo y yo no sentir que se los debo”, sentenciaba la actriz madrileña. Por el contrario, el catalán se encuentra en una condición totalmente distinta: “Yo no siento esa presión porque no soy muy activo en redes. Soy más de cotillear que de mostrar, no me gusta exponer ni mi vida ni a mi gente más cercana. Creo que es una forma de cuidar y de proteger”.

De los viajes compartidos en coche pueden salir cientos de anécdotas, pero también sucesos que no son agradables y que, por desgracia, suelen tener como víctima a la mujer, que se ha visto protagonista en los periódicos por casos de agresión y abuso sexual por parte de otros pasajeros o del conductor del viaje. De hecho, Blablacar decidió crear un filtro especial en 2018 para que las mujeres que lo quisiesen, pusieran como condición viajar solo con otras mujeres. Una decisión que la empresa tomó después de que una chica narrase en Twitter su mala experiencia al viajar junto a otros tres hombres, hecho que la aplicación investigó y que Martín Cuervo incluye en su guion. “Es gracioso que a veces nos llamen paranoicas cuando yo muchas veces lo paso realmente mal. Por ejemplo, intento no ir de madrugada sola por la calle. Hay que ir con pies de plomo porque nunca sabes si a quien tienes en frente es una persona bellísima o todo lo contrario. Y eso a su vez es una pena, que tengamos que estar siempre con esa actitud de prejuzgar a la gente y que acabemos juzgando a hombres que no se lo estén mereciendo”, relataba Duro mientras que su compañero en la ficción daba su visión desde el lado opuesto: “Creo que la mejor manera de contribuir como hombre es siendo consciente de cómo lo viven las mujeres. Por ejemplo, alguna vez he ido andando por la calle y una chica se ha cambiado de acera. Ante eso hay que entender que no es nada personal y que si podemos hacer algo para que esa persona se sienta más segura, hacerlo. No cuesta nada ser consciente de que esto pasa, que es un miedo que tristemente está muy generalizado y hay que tener claro que la mejor manera de ser aliado es entenderlo e intentar contribuir con nuestro granito de arena”.