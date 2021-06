Malestar de la Federación Española de Fútbol por el positivo de Sergio Busquets

Antón Meana informó en el último tramo de Carrusel Deportivo del "malestar" que tiene la Real Federación Española de Fútbol debido a que el Gobierno español decidiera a los futbolistas que irán a la Eurocopa 2020 que comienza esta semana.

Tal y como ha informado Meana, se solicitó hasta en dos ocasiones que se pudiera vacunar a toda la expedición como han hecho otras selecciones como Inglaterra, Polonia, Bélgica, Italia o Francia. Sin embargo, la respuesta fue negativa, algo que contrasta con los deportistas olímpicos que disputarán este verano los JJOO de Tokio, a los cuales sí les han vacunado.

En consecuencia, hay un sector importante de la expedición española con un malestar muy fuerte porque no hayan sido vacunados, algo que no ha hecho sino acentuarse por el positivo de Sergio Busquets a unos días de debutar en el campeonato.

El Sanedrín de Carrusel

Antonio Romero: "Se demuestra que la RFEF estaba en lo cierto y Luis Enrique estaba equivocado: en una situación como esta hay que tener 26 fichas, esto es de manual. No puedes renunciar a dos fichas porque te pasa esto y se te queda la cara que se le habrá quedado a Luis Enrique.

Julio Pulido: "Entiendo el mosqueo de la Federación por no estar vacunados, pero por ejemplo, Jon Rahm, que ha tenido que abandonar un torneo en el que era líder, ha contraído el coronavirus estando vacunado desde el día 1 de junio con la vacuna Janssen. Aunque tú tengas la vacuna puesta puedes contagiar. Entiendo que es mejor estar vacunado pero no es definitivo, habría menos opciones, pero no es definitivo".

Miguel Martín Talavera: "El problema es que antes ha habido clasificatorios para europeos y mundiales en otros deportes. Si no se ha vacunado a nadie, porque se va a vacunar a los de fútbol. Le ha tocado a Busquets y a la selección española, pero decir que la culpa es de que no han sido vacunados...".