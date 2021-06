Eurocopa 2020 | Grupo D: Inglaterra y Croacia, muy favoritas

Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia se enfrentarán en el Grupo D de la Eurocopa en busca del billete a los octavos de final. Es sin duda uno de los grupos más igualados del torneo, aunque con claro favoritismo de Inglaterra y Croacia.

Los jóvenes quieren cambiarle la cara a Inglaterra

El equipo de Gareth Southgate se presenta como una de las candidatas al torneo y es la principal favorita a ser la campeona de su grupo. El trío formado por Mason Mount, Phil Foden y Jadon Sancho ilusiona a la afición inglesa.

Todo apunta a que el seleccionador galés seguirá apostando por la defensa de tres centrales que tan buen resultado le dio en Rusia: esa zaga con Kyle Walker de central y con Trippier como lateral derecho, máxime tras la lesión de Alexander-Arnold.

En ataque, Harry Kane será la gran referencia y la duda es quién le acompañará. Jadon Sancho es el que mejor cartel tiene por sus grandes prestaciones en el Dortmund en los últimos dos años, pero quizás Southgate prefiera apostar por alguien con un poco más de experiencia como Marcus Rashford.

La vieja guardia croata busca otra gran alegría

La actual subcampeona del mundo espera gozar en esta Eurocopa de su particular 'The last dance'. Todo apunta a que a su capitán y mejor jugador del pasado Mundial, Luka Modric, le quedan pocas temporadas en las piernas y quién sabe, quizás esta sea su último gran torneo con Croacia.

Si bien el equipo ajedrezado no goza del cartel que una subcampeona del mundo debería tener, los croatas tienen claro que no están en esta competición como meros espectadores: prometen dar guerra como hicieron hace tres años en Rusia.

Dalic volverá a fiarlo todo a un esquema bien organizado, con pocas fisuras, un entramado defensivo inteligente y eficaz y arriba que Perisic, Rebic, Kramaric y Brekalo no desperdicien las oportunidades que tengan arriba, conscientes de que nunca van a ser muchas.

El sueño de volver a 2004

La República Checa afronta la Eurocopa de 2020 con la intención de ser la gran sorpresa del torneo. El equipo de Jaroslav Silhavy ya le demostró durante la clasificación a Inglaterra que le puede ganar perfectamente, pues en el partido que jugaron en tierra checa se impusieron por 2-1.

Todo lo que sea quedar por encima de los de Southgate o de Croacia será un éxito seguro, pero la República Checa no renuncia a nada. Buscará al menos ser la mejor tercera del torneo o al menos estar entre las cuatro mejores y así asegurarse el billete a octavos de final.

El equipo checo, desde que dejó de ser Checoslovaquia, siempre ha estado en las fases finales de la Eurocopa, siendo dos de sus tres primeras participaciones las mejores con mucha diferencia: en 1998 fue sucampeona y en 2004 acabó tercera.

Escocia no es ninguna cenicienta

Para cualquiera que siga la Premier League, la selección de Escocia no le resultará desconocida. Muchos de los secundarios de la liga inglesa juegan en el equipo nacional escocés, con Robertson y McTtominay como grandes estiletes del equipo.

Aunque sin duda la figura de este equipo es Steve Clarke. El seleccionador es venerado allá por donde pisa en Escocia después de haber logrado que el equipo se clasificase para un torneo por primera vez desde Francia 98. Como para no estar ilusionados.

Para los británicos el estar en el torneo ya es un premio, pero piensan ir a por todas y ser un hueso para sus vecinos ingleses, los croatas y los checos. Al igual que Inglaterra lo normal es que apuesten por una zaga con tres centrales, por lo que hacerle un gol al combinado escocés no va a ser tarea sencilla para nadie.

Además, en la retina de todos los escoceses está aquel encuentro de la Euro 1996 en el que los ingleses les vencieron con goles de Alan Shearer y Paul Gascoigne. Quizás el mejor gol o el más famoso de Gascoigne en toda su carrera.