Dani de la Torre: "Hay películas que nos hacen mejores, pero ahora es difícil encontrarlas"

Es fácil imaginar encontrarse al director Dani de la Torre entre policías y escenas de acción, pero quizá no tanto entre un grupo de adolescentes que va encadenando peripecias en un guion que firma Albert Espinosa. Pues, contra todo pronóstico, el gallego presenta en el Festival de Málaga ‘Live is Life’, una película sobre amistad y libertad que bebe de ‘Verano Azul’ y de la famosa saga creada por Enid Blyton, ‘Los cinco’.

Al director le sorprendió que un guion como este llegara a sus manos, y el cambio de género tan brusco que suponía hizo que estuviera a punto de rechazarlo, pero si finalmente decidió aceptarlo fue gracias a su madre: “Ella se puso enferma por esa época y murió dos meses después. Siempre me preguntaba qué proyectos tenía y, como es una apasionada del cine, me dijo que me dejara de matar a gente y pegar tiros e hiciera esta película, que me iba a ir bien. Después, al conocer a Albert, me di cuenta de que teníamos muchas cosas en común y me dejó que me la llevara a mi terreno: que me la llevara a Galicia, que le metiera más aventura… Al final ha sido una película que me ha hecho reconciliarme con el adolescente chungo que fui y que me dejó en paz”, relataba el director en una entrevista con El Cine en la SER.

Durante el día previo a la noche de San Juan, cinco jóvenes se adentran en múltiples aventuras con el objetivo de conseguir una flor mágica que, según cuenta la leyenda, cumplirá todos sus deseos. Bajo el grito de “todos juntos siempre”, harán lo imposible por lograrlo y así poder ayudar sobre todo a dos de ellos: uno que lucha contra el cáncer y otro cuyo padre se encuentra ingresado en el hospital en estado de coma. Por ello, De la Torre resalta que si hay que definir la película de alguna manera, sería con la palabra amistad: “Es un mensaje de que juntos somos más fuertes, de que a veces somos muy diferentes pero si nos ayudamos somos mejores. Si algo tiene esta cinta es ese punto naif de luchar por causas imposibles, pero ahí te das cuenta de que a veces las cosas se consiguen de esa manera, perdiéndole el miedo o siendo así de inocentes. Creo que hay películas que nos hacen mejores. Ahora es difícil encontrar películas de ese estilo, pero yo las veía cuando era un chaval”.

Los protagonistas del film, esos cinco adolescentes a los que Espinosa retrata de la forma que ya nos tiene acostumbrados, nunca se habían colocado antes frente a las cámaras. Para esta aventura gallega ambientada en los años ochenta, sus creadores han buscado una naturalidad y frescura innata que fuera acorde al diseño de los personajes del catalán. El objetivo no era más que dar vida a un grupo de amigos creado en una década que, entre intercambio de cromos, (Carrasco por Butragueño), reuniones en familia para ver el ‘Un, dos, tres’ y la lucha contra un bullying escolar que por aquel entonces carecía de nombre, consiguiera una química que traspasara la pantalla.

Al final, todo lo que vemos durante el metraje es una mezcla de recuerdos de infancia que tanto director como guionista pusieron en común. Recuerdos con los que toda una generación se sentirá identificada: “Tanto Albert como yo hemos sufrido acoso en el colegio, lo que pasa es que en aquella época se llamaba echa a correr, se vivía de otra manera. Pero no solo tocamos el bullying, sino también la droga, que en aquellos años fue muy duro. A mí me tocó muy de cerca, y convivir con eso cuando eres adolescente es terrible. Creo que la película consigue narrar todo eso sin caer ni en la sordidez, ni en tópicos, ni en cine social. Es como cuando ves 'Forrest Gump': ves cosas muy fuertes, pero te lo cuenta desde un punto diferente aunque tú sepas que detrás de todo eso hay un drama grande”, explicaba el gallego.

De la Torre ha llegado al Festival de Málaga con una película sobre adolescentes que, con la inocencia aún sobre sus cabezas, buscan la manera de seguir juntos. Pero a pesar de ello, el director sigue inmerso en el mundo policial con ‘La Unidad’, la serie de Movistar que tuvo una gran acogida y que ya rueda su segunda temporada entre Madrid y Granada: “Llevamos siete semanas de rodaje y nos quedan otras siete. Va a ser más potente que la primera, esta vez los policías se van a llevar el terrorismo a casa, van a ir a por ellos”.