Las tarifas de la luz, con sus nuevos tramos horarios, siguen dando mucho que hablar. El precio de la energía en el mercado mayorista sigue disparado, pero al menos la parte fija del recibo —para la misma potencia contratada— sale más barata.

Jorge Morales, miembro de la Plataforma por un nuevo modelo energético, ha asegurado en una entrevista concedida a Hora 14, que la reforma tarifaria y el hecho de que el precio de la luz sea tan alto en el mercado mayorista va a tener una dura consecuencia: "Seguramente junio va a ser el mes con el recibo de la luz más caro de la historia".

Morales, de hecho, no descarta que las compañías energéticas estén tomando medidas de forma encubierta. "Los precios mayoristas están muy altos. Es verdad que hay un factor externo que también tiene mucha influencia porque el precio del CO 2 está cotizando a más del doble que el año pasado, y eso tiene mucha influencia en la eléctricas que queman gas, que emiten gases de efecto invernadero, pero no es menos cierto que el mercado es igual en toda Europa y que en el resto de Europa los precios de la luz son sensiblemente inferiores".

"La medida que adelantó la Cadena SER y que el Gobierno implementó la semana pasada ha supuesto un recorte de 1.000 millones anuales de beneficios para las eléctricas, así que no ha sentado nada bien en el sector. Es pronto aún para acusar a nadie, pero no sería la primera vez que se levantan sospechas sobre una posible manipulación de precios para compensar esas pérdidas".

Según Morales, el Gobierno tiene capacidad para tomar medidas que reduzcan el importe del recibo, tanto revisando los impuesto como rediseñando la base de cálculo del recibo de la luz —lo que hizo la semana pasada—, pese a que ello ya supuso 3.0000 millones de pérdidas en bolsa para las compañías afectadas.

En todo caso, el recorrido legislativo de estas reformas es largo, por lo que no se esperan grandes cambios inminentes.