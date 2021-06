Bezos en cohete

¿Por qué él y nosotros no? Porque nosotros pagamos por nuestros sueños y él cobra por hacérnoslos realidad. Porque nosotros, ni tú ni yo, hemos salido recientemente de un divorcio como sí Bezos. Si esa fue la razón Bezos pudo venirse a Madrid, que aquí no hay manera de encontrarse con un ex, pero he preferido el espacio, que es un poco más arriesgad. Y también porque el futuro, y lo que hay dentro del futuro, será de los que se lo puedan permitir, del mismo modo que los ganadores reescriben el pasado y los que modelan nuestras vidas, los gurús digitales, nos dibujan el presente. También desde el espacio, que si para unos es el lugar mas difícil y arriesgado en el que trabajar, para Bezos será un lugar de veraneo en el que descansar.