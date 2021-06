Miquel Iceta defiende los indultos como "una decisión bastante sensata si queremos diálogo"

En la agenda de este lunes, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, viaja a Barcelona, donde asistirá a la entrega de la Medalla de Honor de Foment del Treball a Javier Godó. Allí, Sánchez coincidirá con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, con quien habló por teléfono la pasada semana y con quien mantendrá una reunión en los próximo días. El vicepresidente Jordi Puigneró destacaba este fin de semana que "ya hemos demostrado que la vía unilateral es posible hacerla. No es nuestra primera opción pero no la descartamos".

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy'.

¿Cuándo se llevarán a cabo los indultos?

"No sé cuándo se hará. No creo que falte mucho. El ministro de Justicia ya está preparando los informes".

"Creo que sí, -que será antes del verano- pero no depende de mí".

"Necesitamos reconciliación, reencuentro y esto puede ayudar. Si queremos diálogo es una decisión bastante sensata".

Precio político por los indultos

"En política las grandes decisiones siempre tienen costes porque a veces tienes que ir contra la opinión pública. ¿La tuvo para Suárez legalizar al Partido Comunista? Pues, probablemente. El único problema es que al final tiene que decidir el Gobierno y sufrir la crítica por eso".

"Si se vuelven a repetir los errores, los mismos delitos, ya se sabe qué consecuencias tienen. El independentismo tiene que mantener sus objetivos, pero hay que cumplir la ley. Solo he visto en riesgo la unidad de España cuando el PP está en el poder".

"Lo de recoger firmas e ir a Colón me suena a deja vu. Si un gobierno considera que hay que establecer perdón para volver al diálogo hay que darle una oportunidad a eso".

"Pere Aragonès es de los más adecuados para un diálogo dentro de ERC. Hay que dar una oportunidad. El independentismo tiene mayoría parlamentaria y tiene derecho a gobernar".

"Salvador Illa está haciendo algo muy interesante como es una oposición que propone alternativas".

Fecha para la mesa de diálogo

"Que yo sepa no hay aún fecha para el diálogo. Me parece muy bien que se vean Sánchez y Aragonès. Sí sé que sus agendas se cruzan en Barcelona bastante. Pero, para la mesa de diálogo habrá que esperar un poco más".

"No sé si yo estaré en la mesa de diálogo, pero ayudaré desde el lugar que me toque y trabajaré para que Sánchez cumpla sus objetivos".

¿Cuándo habrá crisis de Gobierno?

"No lo sé. A mí no me han dicho nada".

"Veo en este un buen Gobierno tanto en su totalidad como uno por uno. Tiene mérito en haber acertado en el enfoque de fondo: vacunación y recuperación económica. Veo a un Gobierno capaz de negociar y aplicar los fondos europeos. Siempre hay errores y problemas en los gobiernos, pero este es un buen gobierno que tiene perspectiva de durar".

"Lo que otros llaman cogobernanza yo le llamo federalismo"

"Lo ideal es no tener que adoptar medidas porque las normas se cumplan".

"Esto no se ha acabado. Tenemos más margen, pero cuidado. Y es en ese equilibrio en el que nos tenemos que encontrar todos".

"Las Conferencias de Presidentes siempre son buenas. Y lo primero es destacar la importancia de lo público. Segundo: juntos somos más fuertes. Y en esa cooperación se ve. Está funcionando el Consejo Interterritorial. Estamos en condiciones de formalizar más los canales. Lo que otros le llaman cogobernanza yo le llamo federalismo".