Iñaki Gabilondo: "¿A dónde se van todas las ilusiones vocacionales?"

Iñaki Gabilondo apuntaba este lunes directamente a las consecuencias en jóvenes, en divorcios en mayores de 60 años en “cantidades no conocidas” y señalaba al síndrome de la cabaña tras la llegada de la pandemia del coronavirus. “Ahora que todo el mundo quiere salir y viajar, se ha notado que un porcentaje de la población se siente retraído. No solo en personas mayores, sino en no tan mayores. Atención a este tipo de fenómeno. ¿Vendrá para quedarse? Esperemos que no, añadía Gabilondo.

Las inquietudes de los jóvenes, en El País

El País ha empezado una serie sobre las inquietudes de los jóvenes, preguntando a 300 chicas y chicos por las preocupaciones que tienen, por aquello que les inquieta y que se resume en ese titular que llevaban ayer en primera página. El entrecomillado de uno de esos jóvenes que decía: “La vida me va con retraso”

Patricia Gosálvez es la periodista que firmaba esa información y ahí se recogen muchas de las sensaciones que hemos ido escuchando a lo largo de estas semanas en Un café con Iñaki.

Lo que más les sorprendió fue el alto número de jóvenes que querían opositar o emigrar, "pero no desde la ilusión, sino como única opción". "Oía cierta desesperanza y tristeza", comenta Patricia.

"Todos los que hablaban teniendo trabajo se consideran afortunados", afirma Patricia, quien cree que los jóvenes consideran que "la teoría del esfuerzo se ha roto".

"¿A dónde habrán ido esas enormes ilusiones vocacionales?", se preguntaba Iñaki Gabilondo. Para Patricia, por su parte, al hablar de la maternidad, cuenta que no sólo quienes no podían ser padres y madres, sino que también los que ya lo eran, reseñaban la dificultad de afrontar esa situación.

También refleja la serie especial de El País que es una generación muy consciente de la salud mental. "Hablan de ello con poco tabú", aclara Patricia, quien asegura que hablan abiertamente de ello y de los fármacos. "Hay gente que cuenta que pensaba que quemarse era cosa de los 50 y que ahí estaba con 22 de baja por depresión".

Recomendación librológica

"Hoy recomiendo un libro especial" e Iñaki Gabilondo invita a leer La loca de la puerta de al lado, de Alda Merini