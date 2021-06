Eva Isanta: "La vida me puso en mi sitio muy a tiempo"

Eva Isanta visita esta madrugada a Mara Torres y charla durante la madrugada sobre la historia de su vida. Nacida en Ceuta, cada vez que vuelve a casa, cruza el estrecho entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo se le saltan las lágrimas. Esta noche lleva un vestido amarillo y sus ojos azules que parece que lo iluminan todo. Cuando sale de la entrevista dice haber sentido cada uno de los escenarios que Mara ha evocado junto a ella. Esta es una conversación sobre una chica que, sin saber cómo, un día se dio cuenta de que quería ser actriz. Sus padres no se lo explicaron pero, más pronto que tarde, la vida le dio la razón.

Este tono dulce que la caracteriza y la pausa de la madrugada permiten viajar a la casa de su abuela, a las mañanas de sábado en el mercado y a su llegada a Madrid, a Getafe, donde luego creció. Se apuntó al coro del colegio religioso en el que se crio y fue en ese momento cuando se dio cuenta que la cultura le hacía erizar la piel. Se quedó paralizada años después cuando en el teatro sintió lo mismo. Pensó: "Esto es lo mío".

Luego consiguió superar un casting y se acabó formando parte del elenco de 'Farmacia de guardia' cuando ya era un fenómeno televisivo. Aquellos años de éxito, fama y dinero terminaron pronto y Eva, reconoce, se llevó la primera cura de humildad de su vida. "Me había gastado mi pequeña fortuna y me puse a trabajar en un bar", explica. Ahora, recuerda con la reflexión que da el tiempo, que fue el primer aprendizaje de su vida. "Me gusta contarlo porque me sirvió para muchas cosas luego", añade.

Ahora protagoniza ‘Trigo sucio’, una comedia que reflexiona sobre el abuso de poder. La obra habla básicamente del caso Weinstein y es precursora del movimiento #Metoo. Isanta reivindica la importancia de haber sabido juntar un caso tan dramático con el humor, tan importante en este momento.