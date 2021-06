Uno de los jugadores que más incógnitas despierta en relación a su futuro para la próxima temporada es Dani Ceballos. El jugador propiedad del Real Madrid estuvo en el Sanedrín de jugadores con Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz. Todos ellos, liderados por Manu Carreño, pusieron a Dani Ceballos contra las cuerdas para saber cuál es su opinión y sobre todo, su visión de cara a la próxima campaña así como la relación que lo vincula al Real Madrid.

El plan principal de Dani Ceballos a su vuelta a Valdebebas es mantener una charla con el nuevo técnico Carlo Ancelotti: "Lo primero es hablar con el entrenador, lo que quiero es ser importante, me he perdido la Eurocopa. Le dejaré claro al entrenador que quiero sentirme importante cada domingo", afirmó tajante en El Larguero con Manu Carreño, y dejó claro su objetivo: "Quiero ser protagonista y tener un contrato a largo plazo en un equipo", afirmó.

Dani Ceballos también dejó claro que no se despidió de Zidane porque "no tenía su número" y que no sabe cómo será Ancelotti ya que nunca ha coincidido con él, es decir, todo un camino lleno de incógnitas de cara a esta próxima temporada. Será en la pretemporada cuando conozcamos cuáles son las intenciones del sevillano y si entra o no en los planes del nuevo entrenador del Real Madrid.

Así desveló cómo fue su trato con el extécnico blanco: "Zidane siempre fue muy claro conmigo. Me dijo que era jugador de futuro en el Real Madrid. Le pedí salir cedido el primer año y me dijo que un año en el Real Madrid era como ocho años fuera. Tenía razón", contó.

Todo lo que sea 'triunfar' como merengue está dentro de los planes del futbolista sevillano, aunque si se tiene que ir tiene muy claro a qué competición: "Me gustaría volver a la liga española, es donde me he sentido más cómodo, de cara al año que viene quiero ser importante", a lo que añade que 'jamás' se iría ni a Barcelona porque 'me debo al Real Madrid' ni al Sevilla por su 'beticismo'.

La Selección Española

Los últimos acontecimientos han dejado la convocatoria de España más accesible, por eso bromeó sobre una posible llamada de última hora por parte de Luis Enrique y dio una lección de su compromiso con el combinado nacional: "Siempre existe la incertidumbre si te puede llamar. Tanto la Eurocopa como para entrenar con los compañeros mismamente sería un lujo, ¡como es si para animar a la Selección!".