El presidente Sánchez y la delegación que le acompaña en su visita a Argentina acaba de visitar la antigua ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, que fue durante la dictadura de Videla uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y extermino de miles de personas. Hoy aquel lugar siniestro ha sido reconvertido en el Museo Sitio de la Memoria. Y a esta hora, se rinde homenaje a los españoles desaparecidos durante aquella dictadura sangrienta.

La memoria, la justicia y la reparación de las víctimas de estos crímenes atroces es imprescindible para la vida de una democracia sana. Como probablemente saben, el Gobierno español prepara una ley de Memoria Democrática que pretende rescatar la memoria de la España luminosa, la democrática, la constitucional a lo largo de toda nuestra historia y reparar el daño de los años oscuros, como los de la dictadura. Cuando finalmente vea la luz, lo hará 45 años después de la muerte del dictador. Y el Consejo General del Poder Judicial dice en su informe, no vinculante, sobre esta ley que no debe prohibir, como pretende el Gobierno, las asociaciones o actos que exalten el franquismo porque, siempre que no humillen a las víctimas, se trataría de libertad de expresión. No sé yo, pero parece que hay pocas cosas más humillantes para sus víctimas que la exaltación del franquismo que arruinó sus vidas. Y hoy la polémica tiene el nombre propio de Juan de la Cierva el aviador e inventor del autogiro que no dará nombre al aeropuerto de Murcia por decisión del Ministerio de Fomento, por su colaboración en el golpe de Estado del 36. Poner su nombre al aeropuerto lo había aprobado ya la Asamblea de Murcia.

De Argentina a España, hoy vamos a plantear en Hora 25 qué debe ser la Memoria Democrática y por qué aquí nos ha costado, nos cuesta tanto acabar de saldar las deudas con las víctimas de la dictadura.