Ada Colau, esta noche en 'Hora 25'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser para hablar con Pepa Bueno en 'Hora 25'. Ha tratado, entre otra cosas, la cuestión de los indultos a los presos del 'procés' independentista, que está en el centro de todos los debates de la actualidad política española. "No puedo más que alegrarme porque se abra camino y se instaure el diálogo como único camino en la democracia", ha afirmado. "Lo imprescindible es que salgan de prisión, no han cometido ningún delito de sangre, y más allá de la cuestión independentista se vive un sentimiento de injusticia en Cataluña. Hay un componente importante de desjudicializar la política", añade.

Colau también ha valorado los nuevos tramos horarios de la luz, la victoria de Ayuso en la Comunidad de Madrid, la pandemia o la situación del Gobierno de coalición en el futuro. "Más que nunca las siglas deben de ser lo menos importante. Hay diversidad entre las fuerzas progresistas y no hay que verla como un problema. Hay que coordinarse, pero respetándola y sumar en base a objetivos concretos", ha asegurado de cara al futuro del Gobierno. Por otro lado, ha denunciado de las compañías eléctricas que tienen "un oligopolio y especulan a costa de generar pobreza energética en miles de hogares".

Lo más destacado de la entrevista a Ada Colau

“Es un tema muy complejo (el de los tramos horarios de la luz). Entiendo que es una propuesta positiva. Si se puede hacer una modificación a corto plazo para aliviar la cuestión hay que hacerla. Pero hay un tema de fondo. No estoy de acuerdo con que hay que reducir los impuestos, estas empresas especulan con un bien de primera necesidad, sí hay que hablar de que tienen un oligopolio y especulan a costa de generar pobreza energética en miles de hogares. Nosotros hemos creado una eléctrica municipal y garantizamos que la energía que compramos es cien por cien verde, más barata porque la ajustamos a las necesidades de los hogares. Hay otro modelo posible, hay que abordar la cuestión de fondo, hay cosas esenciales que deberían tener más liderazgo público”.

“Como hay diferentes partidos hay diferentes matices. Creo que hay que escuchar a la ciudadanía, que está muy cansada y está sufriendo para llegar a fin de mes. En cuestiones básicas quizás habría que recuperar la idea de la socialdemocracia que se instauró tras la IIGM con un pacto social”.

“Supongo que hay un poco de todo. Me alegro como catalana y mujer progresista que quiere diálogo. Nosotros queríamos diálogo, ERC nos criticó de equidistantes, y me alegro de que se haya movido de su postura. La vía unilateral ha sido un fracaso. El PSOE que antes era más reticente también se ha movido, se han movido las posturas, y no puedo más que alegrarme porque se abra camino y se instaure el diálogo como único camino en la democracia”.

“Me preocupa que se pueda repetir lo del año pasado porque el gobierno de coalición era un desastre y los ayuntamientos hemos estado solos. Hemos tenido parálisis y bloqueo en la Generalitat. Cuando hubo un nuevo gobierno con Aragonès me reuní y le tendí la mano. La gente está harta de que la política sea parte del problema y no la solución. Hay que colaborar entre las instituciones y noté que el presidente quería. Ahora bien, han repetido una fórmula que no les funcionó y espero que no repitan lo mismo. Cuando las instituciones se paralizan, se genera desconfianza política”.

“El diálogo real se hace paso a paso. Hay que aprender de los errores del pasado, que no haya vetos y habrá que renunciar a cosas y buscar el encuentro y el sentido común. Debe haber respeto entre las partes, que el diálogo debe dar frutos concretos y en algún momento habrá que votar en Cataluña, pero el qué habrá que hablarlo, que no lo decida solo una de las partes. El diálogo democrático hay que hacerlo paso a paso, sin vetos, con respeto, y todo el mundo tiene que ceder un poco”.

“Cuando se plantea y el PSOE mueve su posición con los indultos, no es una concesión exactamente. Aquellos que han vivido de la crispación como la derecha y la extrema derecha, cuando ven que se va desinflar la crispación, ven que se les acaba el marco y monotema del que han estado hablando para sacar rédito electoral”.

“La vía unilateral en Cataluña no la considera casi nadie. Esa vía se ha agotado, no ha tenido consenso ni apoyo suficiente ni mayoritario en Cataluña. Vamos a centrarnos en políticas concretas, en temas que están pendientes desde hace mucho tiempo”.

“Hay diferentes factores para la victoria de Ayuso. Hay una parte coyuntural. Ayuso ha utilizado un discurso en el que era difícil superar su simplismo. Me preocupa la banalización de la palabra libertad. Significa responsabilidad y no ha pesado lo que debería en algunas instituciones de Madrid. Después está el tema fiscal, me parece increíble lo del PP y la señora Ayuso, que se presentan como los más patriotas, pues menudo patriotismo de pacotilla. La gente está cansada por la pandemia, pero tiene consecuencias graves para los servicios públicos, y quiero pensar que es una victoria con patas cortas”.

“Es tiempo de reflexión. Las siglas no tienen que ser lo más importante, sino las personas y los objetivos que tenemos en común. Y más en un momento actual de crisis. Más que nunca las siglas deben de ser lo menos importante. Hay diversidad entre las fuerzas progresistas y no hay que verla como un problema. Hay que coordinarse, pero respetándola y sumar en base a objetivos concretos. Yo no estoy hablando con nadie de cómo hacer una lista sobre próximas generales, pero si es tiempo para una nueva era y el liderazgo de Yolanda Díaz ha destacado por motivos concretos, y es lo que necesitamos”.

“Estoy segura de que tiene que haber una articulación que reconozca la pluralidad. Yo creo que hay que sumar respetando la diversidad y Unidad Podemos seguro que tendrá un papel importante”.

“Desconozco los grados de indultos. Lo imprescindible es que salgan de prisión, no han cometido ningún delito de sangre, y más allá de la cuestión independentista se vive un sentimiento de injusticia en Cataluña. Hay un componente importante de desjudicializar la política. Hay que reforzar las instituciones catalanas que se han visto muy debilitadas estos años”.

“Es difícil decir qué ha sido lo peor de la pandemia. Los primeros meses fueron muy duros, hay tantas cosas, pero me preocupa que cuando hay una situación traumática, dentro de lo horrible, es hermoso cuando la ciudad da lo mejor de sí misma. He visto cosas realmente increíbles y maravillosas. Las instituciones debemos dar un paso importante y priorizar lo importante mediante el diálogo y la colaboración”.