El premiado y lo que significa

Me gusta pensar que el premio Princesa de Asturias, al reconocer a Carrère, reconoce aquello que representa Carrère. La desclasificación en primer lugar, el tipo de escritor que nunca sabes dónde colocar, que nunca sabes qué etiqueta colgarle y en qué grupo colocarlo, esa afición seudoliteraria que desgracia no tanto a los escritores sino a los lectores más prejuiciosos. Lo híbrido, la capacidad que Carrère tiene para escribir lo que llama novelas sin ficción, historias en las que hay una verdad muy particular porque, como él dice, "cuando uno escribe nunca tiene acceso a la verdad. Podemos correr detrás de ella, pero no tenemos derecho a presentar el resultado como si lo fuera". Y finalmente, en el escrupuloso y pintiparado periodismo español, este premio también homenajea a algo muy usado fuera: la primera persona. "Un instrumento de honestidad", según el premiado, que dice disfrutar más en los reportajes "cuando logra entrever a la persona que se encuentra detrás".