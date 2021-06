A este Ojo, rematadamente obtuso como ustedes ya saben, le cuesta extraer las consecuencias que sin duda existen en el trasfondo del informe del Banco de España en el que viene a revelarnos que la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2019 impidió que se contratara a 100.000 trabajadores.

Veamos. ¿Quiere esto decir que los empresarios patrios, a pesar de que necesitaban imperiosamente, digamos que a vida o muerte, contratar a 100.000 trabajadores, no lo hicieron porque no podían hacer frente a esa subida de salarios, bajos no, bajísimos? ¿Su empresa se venía abajo, se derrumbaba, se producía el caos por tan aparatosa aportación?

Hacemos una propuesta, que a los tecnócratas del Banco de España -¿alguno cobrará el salario mínimo?- les gustará sobremanera, que a partir de hoy se baje ese mínimo hasta los 500 euros, un suponer, y así nuestros esforzados emprendedores podrán contratar a unos cuantos miles de esclavos más.

Se puede ser muy inteligente, tener varias carreras y altísimos niveles en el escalafón funcionarial y ser, además, un auténtico zoquete social. Vaya si los hay.