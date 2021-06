Ariadna Gil: "Tras el primer episodio de violencia hay un universo enorme de hechos que no se quisieron ver"

Quizás todo empezó en 1986, cuando el ojo clínico de Bigas Luna, incansable descubridor de talentos, puso su mirada en ella con 16 años para que formase parte del elenco de su película Lola. Si ese fue el bautismo que le abrazó a la religión de la interpretación, películas como Amo tu cama rica, Lágrimas negras o Belle Epoque, le confirmaron definitivamente en su convicción insobornable de actriz importante. Después, en la comedia o el drama, en el teatro o en el cine, ya fuera para hablarnos de las heridas abiertas de unas épocas o de otras más remotas.

Ariadna Gil siempre ha vivido entre historias. La última, , por estrenar este viernes, nos sitúa en el centro de la violencia de género, a través de la mirada de una psicóloga.

Precisamente sobre este film señala que ha "descubierto que para llegar a una vez de maltrato, ha habido antes muchas cosas que no se ven y que no se identifican. "Tras el primer episodio de violencia de género hay un universo enorme de hechos que no se quisieron ver".

En este sentido, incide en que cualquiera que esté sufriendo ese tipo de violencia lo identifique cuanto antes. "Por tener todos los recursos del mundo te piensas que no te va a pasar y eso no tiene naca que ver", añade. En el marco de esta película, confiesa "no poder comprender" los partidos que niegan la violencia machista e insiste en "ponerse a ver qué falta en la educación, en la justicia, en todo, por hacer para evitar las muertes".

"Mis padres siempre nos dejaron elegir", cuenta la actriz a la hora de recordar a sus hermanos. Desde Amo tu cama rica, tiene la sensación de que no ha parado nunca. "Un proyecto se encadenaba con otro", apunta Gil, quien asegura que "he podido elegir desde el principio" y reconoce que "por intuición" ha desestimado papeles.

El papel de Violeta en Belle Epoque le hizo ganar el Goya a mejor actriz y entonces se presentó la oportunidad de ir a Estados Unidos: "Todo era muy confuso y yo, como soy un poco tozuda, decía que no podía decir que sí a nada si no leía el guion".

De su hija, Violeta, dice que tiene "una fuerza" y algo que a ella le falta: "Ponerse a hacer y no estar esperando". "Cuando veo a la gente tan joven decir que quieren hablar de una cosa y de una manera me parece estupendo", reconoce.