"No te rindas": la anécdota de Beatriz Luengo y el falso autógrafo de Alejandro Sanz que le animaba a diario

La artista Beatriz Luengo ha reconocido, en una entrevista en El Faro, que siente una gran admiración por Alejandro Sanz desde que tiene uso de razón. Un cantante que no solo le ha ayudado a seguir adelante en los momentos más duros, sino que también le ha convertido tanto en la persona como en la artista que es a día de hoy. Y es que, bajo su punto de vista, los ídolos pueden llegar a ser clave a la hora de mostrar al mundo nuestra verdadera identidad: "Yo creo que nos definimos mucho por los artistas que decidimos que sean nuestros ídolos".

Después de asegurar que ha escogido muy bien a su ídolo, Beatriz Luengo ha reconocido que comenzó a cantar en castellano gracias a él: "Yo cantaba en inglés porque la música negra me gustaba mucho. Sin embargo, con Alejandro Sanz aprendí que con el castellano se podían decir muchas cosas, así que decidí comenzar a escribir mis propias canciones hasta que llegué a la conclusión de que escribir siempre en el idioma que ama".

"Mi sueño era conocerle": Beatriz Luengo habla sobre su admiración hacia Alejandro Sanz

Por todo ello, la artista ha reconocido que su sueño siempre ha sido conocerle en persona: "Mi admiración por él siempre ha sido profesional. Era un amor de que me gustaría sentarme con él, cantarle, enseñarle mis composiciones y saber qué opinaba". Después de hablar sobre su relación con el artista, la cantante ha viajado al pasado para recordar una anécdota que le une al creador de éxitos como Corazón Partío o Amiga Mía, entre otros.

Beatriz Luengo ha explicado que cuando era pequeña, su madre le regaló por su cumpleaños una foto de Alejandro Sanz firmada en la que se podía leer No te rindas. Una fotografía que llegaba varias semanas después de que la discográfica con la que iba a firmar su primer disco con apenas 11 años desapareciera: "Fue entonces cuando mi madre me regala una foto de Alejandro Sanz en la que pone no te rindas, Beatriz".

"Si Alejandro me dice que no me rinda, no me puedo rendir porque es la persona que me inspira"

A pesar de que estaba triste porque no podía grabar el que sería su primer disco, Beatriz Luengo reconoce que salió adelante gracias a esa fotografía que tenía en la habitación: "Entonces, imagínate, si Alejandro me dice que no me rinda, no me puedo rendir porque es la persona que me inspira". Sin embargo, la historia cambió por completo cuando la cantante cumplió 15 años. Después de enseñarle la fotografía a todo el mundo que pasaba por su habitación, su madre le confesó que la había firmado ella mismo.

Lejos de enfadarse por la mentira, la cantante reconoce que lo valoró muchísimo. Después de reconocer que lo más importante de este tipo de detalles es la ilusión que generan, Beatriz Luengo hizo lo propio con su abuela. Después de sacarse una fotografía junto a Manolo Escobar, la cantante decidió falsificar su firma y entregársela a su abuela. Desde entonces, la fotografía de Manolo Escobar y su nieta es una zona de culto que no duda en enseñar a todas aquellas personas que pasan por casa. Por lo tanto, y a pesar de que fuera un autógrafo falso, Beatriz Luengo reconoce que le sigue guardando un gran cariño.