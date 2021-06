La visión de Jordi Alba sobre la vacunación de la selección: "No entiendo que parezca culpa de los jugadores"

Jordi Alba, internacional español citado para la Eurocopa 2020, ha defendido en El Larguero el trabajo que ha llevado a cabo la selección para evitar los contagios de COVID-19 a pesar de los dos casos confirmados en las últimas horas: Diego Llorente y Sergio Busquets. El jugador del FC Barcelona asegura que una noticia de este tipo "no es agradable para nadie" e incluso se ha mojado respecto a la polémica vacunación de todo el equipo a escasos días del comienzo del torneo, una decisión tomada tras conocerse los primeros positivos.

"Dentro de esta situación desagradable, el grupo está bien, con muchas ganas de empezar la Eurocopa y muy ilusionado por hacer un buen papel", expresó en su charla con Manu Carreño, además de reflejar la meticulosidad de su seguimiento del protocolo anticovid. "Los jugadores y todos los trabajadores de la selección estamos cumpiendo con las normas que nos están diciendo los doctores y el trabajo está siendo muy bueno", admitió, en una semana pendientes de las pruebas PCR.

Su buena relación con uno de los infectados, Sergio Busquets, hace que Jordi Alba esté al tanto a diario de su estado de salud: "Dentro de lo que cabe está bien, con muchas ganas de recuperarse lo antes posible y ojalá pueda volver con nosotros", comentó.

Para el lateral, la forma de contagiarse es una incógnita a pesar de las recomendaciones. "Nosotros estuvimos fuera con todas las normas correspondientes y al final no sabes cuándo lo pillas. Prácticamente nos hemos hecho PCRs todos los días y creo que lo hemos hecho fenomenal, pero aun controlándolo no sabes cuando te puede tocar", continuó, abriendo uno de los motivos esgrimidos para que todo el vestuario termine recibiendo la vacuna en los días previos a su debut.

La polémica sobre la vacunación

Consciente de la polémica que ha generado esta vacunación, Jordi Alba dirige la mirada a las autoridades alegando: "Nuestra opinión no cuenta". "Ahí no mandamos nosotros. Si nos dicen que nos vacunan, nos vacunamos, y si nos dicen que no nos vacunan, pues no. Somos unos mandados", alegó, compresivo con el debate generado aunque con excepciones.

"Lo que no entiendo es que en muchos casos parezca que la culpa es de los jugadores, que somos unos mandados y no tenemos nada que ver ahí. Aceptamos todo tipo de opiniones y nada más", insistió Alba, que también se mostró crítico con la demora en esta decisión: "Cuando nos toca. Tengo entendido que el presidente (Luis Rubiales) pidió que se hiciera antes y que se haga ahora porque se han visto las orejas al lobo... pues bueno, no entiendo ahora tanta prisa", añadió, resignado ante esta controversia.