"Es una gran chapuza": Julio Pulido estalla por la gestión de la vacunación en el vestuario de España

La Selección Española ultima sus preparativos para la Eurocopa 2020 con la gran incertidumbre surgida por los dos casos de coronavirus detectados en la plantilla. Con la participación de Sergio Busquets y Diego Llorente todavía en el aire y un seguimiento intensivo al resto del vestuario, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto anunciando la vacunación de todo el equipo en vísperas del torneo. Tras conocer el último movimiento, el Sanedrín de El Larguero ha mostrado su firme crítica a los encargados de la gestión de esta crisis.

Las vacunas inyectadas en las próximas horas precisarán de unos días para comenzar a tener efectos sobre los vacunados. Además, es necesaria una segunda dosis y otro tiempo de espera hasta conseguir la inmunización de cada uno de los integrantes, generando una incomprensión que ha quedado expuesta en los micrófonos de la Cadena SER.

Jesús Gallego demanda transparencia a los responsables: "El lunes ya había cierto oscurantismo en todo. Todavia no hemos escuchado a ningún responsable médico en la RFEF. Entiendo que la situación es complicada de gestionar, pero cuando hay una crisis lo más importante es comunicar bien y ser transparente", ha comentado, defendiendo la posición del primer contagiado en la burbuja española: Sergio Busquets.

En este sentido se ha manifestado también Julio Pulido: "¿Tú crees que Busquets si hubiese tenído la más mínima certeza de que podía poner en peligro al resto de sus compañeros, no hubiese actuado de otra manera?", pregunta.

Martí: "Lamento tener más preguntas que respuestas"

Ante ello, el presentador de Hora 25 Deportes respondió: "Las decisiones no las puede tomar Busquets, que comunicó su situación el jueves", amplió, señalando hacia otras esferas. "El riesgo existía y estamos hablando de la concentración de la Selección Española a una semana de la Eurocopa. Nadie dijo 'como ha sucedido esto, vamos a tener que estar así 5 días porque hay peligro'", ha criticado.

Jordi Martí se sumó a las quejas por la desinformación propiciada desde la federación: "En este asunto lo que lamento es tener más preguntas que respuestas", admite, lo cual ha originado ciertas sospechas. "Llegué a penar que la vacunación es consecuencia del positivo de Busquets. Yo escuché al ministro con Ángels Barceló y el ministro lo negó. Me veo en una situación de indefensión y no me atrevo a alzar la voz porque escuché al ministro decir que el viernes habían tomado la decisión", resaltó, poniendo sobre la mesa la implicación gubernamental.

En términos globales, Pulido enfatizó en su hartazgo con el cúmulo de decisiones vistas en los últimos días: "Es una gran chapuza. Lo que va a terminar pasando es que los internacionales de España se van a acabar yendo de vacaciones vacunados. Es increíble".

Meana: "Luis Enrique quiere esperar a Busquets"



En medio de la incertidumbre, Antón Meana recalcó el pensamiento que empieza a instalarse en el interior de 'La Roja'. "Intentan aconsejarle a Luis Enrique cambiar a Busquets por un centrocampista y a Llorente por un central y comunicarlo ya. Pero no ha cambiado nada, es un seleccionador difícil de convencer e insiste en esperar a Busquets. Le quiere esperar. No le convencieron con lo de 26 en vez de 24 e insiste en esperar hasta la previa de Suecia", ha asegurado, a lo que Javi Herráez ha añadido: "Con Diego Llorente también hay que esperar. Y hasta aquí puedo leer".



A sabiendas de ello, Julio Pulido asume que "muy mal tiene que ver a Sergio Busquets para no reengancharlo".

Por último, Antón Meana ha desvelado el fichaje que está intentando fraguarse en la concentración española. "Se habla mucho del interés de un equipo español en un jugador de la selección. Al Villarreal le gusta mucho Pablo Sarabia. El agente del futbolista ha tenido un encuentro con los Roig esta semana", cerró el periodista en esta charla.