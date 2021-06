Nacional y nosotros 

En días como hoy uno puede pensar que el mundo es un lugar en el que existe alguien capaz de hacer lo que ese padre ha hecho con sus hijas; en días como hoy uno tiene que pensar que el mundo, afortunadamente, también es un lugar en el que ha existido alguien como Luis García Berlanga. Hoy se ha encontrado, se ha confirmado, que en la caja 1034 se encuentra el guion de la cuarta parte de la trilogía Nacional. Nacional es una descripción impresionante de nuestros vicios, nuestras mezquindades y nuestra ternura incluso en el arribismo; es una España tramposa y terriblemente divertida. Es un país capaz de hacernos felices enseñando sus miserias, y eso no es fácil, como no es fácil la compasión, algo que también consigue Berlanga. La España berlanguiana es una España en la que no caben días como hoy, en la que no caben sucesos como el de hoy, porque es una España que no sabe ni puede, ni sabrá nunca ni podrá nunca, asumir hechos como los de hoy.