Planos y grises

El primer videojuego de la historia fue aquel que se conectaba a una tele en blanco y negro. Simplemente jugabas al tenis con dos raquetas y una pelota.

¿Se acuerdan? Ayer, los políticos en el Congreso de los Diputados me recordaron a este videojuego primitivo. Una cosa plana, en dos dimensiones, gris, sin profundidad. Solo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Me la das, te la devuelvo, me la das, te la devuelvo.

Los videojuegos de ahora han evolucionado mucho; tienen tres dimensiones, son inmersivos, pero los debates en el Congreso no han evolucionado nada. Siguen siendo planos, grises y con una pelotica triste que se lanzan de un lado a otro de la pantalla. No han descubierto aún en el Congreso la tercera dimensión. No han descubierto aún la profundidad.