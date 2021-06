Después de la gran semifinal vivida entre Zverev y Tsitsipas llega el plato fuerte entre Djokovic y Nadal y no ha podido empezar mejor. El balear no esperó mucho para regalarnos uno de los mejores puntos del partido con casi total seguridad. Tanto fue así que toda la Philippe Chatrier no dudó en ponerse en pie para ovacionar a los dos tenistas que regalaron uno de esos puntos que quedarán ya en la historia de esta semifinal.

Durante el primer juego del partido, nada más arrancar, Rafa fue capaz de seguir un boleo al serbio desde muy atrás en la pista, tal y como explicó esta semana en la masterclass Álex Corretja en El Larguero. Fue capaz de salvar una bola que parecía imposible, siguiendo el ritmo y llegando a una bola que parecía imposible,

La reacción de Djokovic lo dice todo y se demostró en forma de bola al anfiteatro poco más tarde, desesperado después del golpe maestro del español. El staff del serbio alucinó con el golpe, pero aún más lo hizo el público que rompió a aplaudir.

No es una semifinal cualquiera ya que si el balear logra acceder nuevamente a esta fase podrá consagrarse como el tenista con más Grand Slams de la historia. Una hazaña a la altura de ninguno y que el tenista español puede conseguir en lo que, si no lo es ya, lo elevaría al olimpo del deporte español como el más laureado.