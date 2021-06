Este viernes arranca la Eurocopa 2020 en la que España tratará de conseguir el cuarto título de su historia, el que sería el tercero en las últimas cuatro ediciones. Para ello, en el arranque, España deberá imponerse a Suecia, Polonia y Eslovaquia en la fase de grupos o, al menos, intentar sacar el mayor número de puntos de tal manera que se clasifique para la siguiente ronda.

Pese a que la lista de convocados que Luis Enrique dio un par de semanas antes de que se iniciase la concentración, la actualidad en cuanto al coronavirus se ha llevado por delante todos los debates deportivos. Sin embargo, toca centrarse ya en el torneo y esperar a que la COVID de algo de tregua a los jugadores española.

La pareja de centrales

Antonio Romero: "Tengo la sensación de que la vehemencia para esperar a Busquets no la tuvo en su día con el otro gran líder de esta generación que es Sergio Ramos. Pero esto sí que es una sensación porque seguramente Luis Enrique nunca planteó que la rodilla de Ramos pudiera estar al 100% y sí que piensa que Busquets puede estar. Además, la rueda de prensa de Luis Enrique era muy necesaria, me parece que ha sido un ejercicio de transparencia que seguramente tendría que haber llegado antes. Pero una cosa es eso y otra cosa intentar hacer comulgar a la gente con ruedas de molino. A mí también me gusta mucho Luis Enrique como entrenador, pero no pasa nada por reconocer que te has equivocado. Y de lo que dices de Albiol... lo dice Kiko, lo dice Álvaro y para mí también: la mejor pareja de centrales sería Albiol-Pau y suena un poco raro que a casi todo el mundo le parezca la mejor pareja de centrales y que Albiol no vaya a estar".

Bruno Alemany: "Yo creo que Laporte jugó un partidazo en su debut, me gustó mucho como central derecho y yo repetiría. Albiol ha hecho una temporada de locos, ha hecho mejor temporada que Laporte, es mucho mejor Albiol para jugar en los últimos 20 metros de campo pero si hablamos de jugar a 40 metros de su portería seguramente Laporte tenga más experiencia y más físico que Albiol".

Alfredo Relaño: "Me hubiera gustado que estuviera Albiol en la lista. Es verdad que Laporte hizo un buen partido pero pegó una patada...".

Axel Torres: "Creo que esa reivindicación de Albiol viene muy motivada por el recuerdo inmediato de la final de la Europa League en la que jugó un partido sobresaliente y es lo que ha llevado a mucha gente a pedirlo para la Selección. A mí me gustó también la pareja Laporta-Pau contra Portugal, creo fue de lo más positivo que se vio contra Portugal. Eric García no ha sido titular en ningún equipo en el fútbol profesional en su vida, no puede ser que sea titular en una Eurocopa antes que en su club".

¿Falta un líder en la Selección?

Alfredo Relaño: "El líder es Luis Enrique, además se lleva a jugadores que son muy convencidos de él. Sobre Sergio Ramos, realmente desde enero no está jugando ni casi entrenando, creo que no se le podía llevar, yo ahí no le reprocho nada a Luis Enrique. Creo que no está en condiciones".