Montero: "No estamos llegando a tiempo en algunos casos y como instituciones tenemos especial responsabilidad"

Ayer fue un día negro, uno más, de la violencia machista. Primero se confirmó lo peor: el cuerpo hallado en las costas tinerfeñas era el de Olivia, una de las niñas desaparecidas en la isla después del secuestro perpetrado por su padre. Todavía prosiguen las labores de búsqueda de su padre, Tomás Gimeno y Ana, la pequeña de 14 meses también desaparecida. Minutos más tarde se confirmó que Rocío Caíz, una joven de 17 años desaparecida durante tres días, había sido asesinada por su expareja, que confesó el crimen. En este clima insoportable de violencia machista, la ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a las preguntas de Pepa Bueno en Hora 25.

Irene Montero

Como ministra de Igualdad tengo que asumir una responsabilidad institucional que tiene un plus de importancia. Este es un problema estructural, pero como instituciones tenemos un deber especial de asumir nuestra responsabilidad. Es evidente que España está siendo un país pionero en derechos de las mujeres, pero no estamos llegando a tiempo en algunos casos. No hay palabras para describir el dolor de Beatriz o la familia de Rocío. Creo que hay políticas públicas que se pueden hacer.

Para muchas mujeres los lugares más seguros para denunciar y expresar lo que les pasa es el ámbito médico, los centros de salud, la atención primaria y los centros educativos. Tenemos que tener ahí una responsabilidad especial. Y el trabajo de "hermana yo sí te creo". Que la culpa, cuando las mujeres no denuncian no es de ellas, sino de las instituciones. No denuncian por miedo al agresor y por no ser creídas. Por eso es tan peligroso el discurso de la extrema derecha. Por eso es importante que se las cree. Que a las mujeres sí se las cree.

Nuestra legislación prevé y la ley solo sí también, aún así hay que mejorar los protocolos para garantizar la atención integral. Muchas veces se trata de hacer la pregunta correcta y concreta. Eso pasa por la especialización. Los niños y las niñas son también víctimas en primer plano.

Con la primera desescalada ya estuvimos muy alerta. En el primer confinamiento la violencia machista ejercía una violencia muy controladora, muy dura. Aunque hubo menos asesinatos, estaba ahí. Cuando se produce la desescalada los maltratadores perciben una pérdida de control y eso desencadena otras formas de violencia que pasan por el asesinato. Muchísimas mujeres no denuncian esa violencia.

Tenemos que poner al servicio de las mujeres todas las políticas públicas. Tenemos que asegurar que nuestros sistemas judiciales están ahí para proteger a las mujeres y a los niños. Creo que cuando nos preguntamos qué podemos hacer para evitar que un maltratador asesine a su pareja, creo que tenemos que responder abrazando a las mujeres que luchan por que no se las criminalice. Hasta que no erradiquemos la violencia contra las mujeres no vamos a poder descansar.