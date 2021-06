La Federación, molesta con el entorno de Sergio Ramos

En la Real Federación Española de Fútbol no ha gustado la reacción del entorno de Sergio Ramos a la noticia de su no convocatoria. No ha sentado nada bien el comportamiento de su círculo cercano, ni por el ruido generado ni por las filtraciones intencionadas en las últimas semanas, como ha desvelado Antón Meana en Carrusel Deportivo.

Con este malestar, un sector de la RFEF se muestra convencida de que Luis Enrique tenía razón desde el punto de vista médico y deportivo, y entienden que no citara al jugador madridista. "Hubiera sido insostenible convocarle en las condiciones físicas en las que estaba, porque el ruido mediático hubiera perjudicado a la selección”, ha explicado Meana en antena. Creen, por tanto, que ha sido un acierto no meter a Ramos en la lista de 24, ni ampliarla a 26 por él ni llamarle para la burbuja paralela.