Agustí Villaronga arrasa en Málaga con su película-performance sobre la inmigración

El Festival de Málaga cambia la dinámica de los últimos años, con premios a nuevos directores y óperas primas, y opta en esta edición por reconocer a un veterano. Agustí Villaronga logra la Biznaga de Oro, el máximo galardón, con 'El vientre del mar', una película que aúna teatralidad y poesía visual sobre un naufragio que remite a la crisis migratoria actual. El autor catalán, que se lleva seis premios en total en este palmarés, adapta un texto de Alessandro Baricco, que puso palabras a las imágenes del pintor francés Théodor Géricault. En 1818 inmortalizó un trágico naufragio en La balsa de la medusa, la historia de 147 hombres que intentaron, tras naufragar, salvarse confinados en una balsa a la deriva. Un horror que duró días y días y que recuerda a las escenas que siguen ocurriendo en las costas de Grecia, Italia, Libia o España. Villaronga se lleva también el premio a mejor dirección y guion por esta original adaptación.

"Nació en un momento en que la gente se puso a cantar en las azoteas o escribir poemas, fue un acto de rebeldía, de decir, la cultura se va a parar, pues que no se pare", explicaba el director sobre por qué decidió convertir esta obra teatral en una película casera rodada con poco presupuesto justo al salir del confinamiento. En Mallorca recreó ese naufragio, no en las playas; sino en una nave industrial. El director de Pa Negre o Tras el cristal se acerca en este último trabajo a sus primeras películas, como El Mar o El niño de la luna, que le abrieron las puertas a los grandes festivales. "Es un poco peculiar la estética", reconoce "Al trabajar con tan pocos medios y estar hablando de un naufragio de altamar y empezar en el interior de la fábrica, ya se muestra que la película es rara". La cinta se centra en los recuerdos de dos supervivientes del naufragio y, para ello, ha elegido el blanco y negro, el uso de infrarrojos... "Es una estética muy especial que no se explica con palabras; sino en el cine", añade.

La película parte de un naufragio que existió pero que traza un paralelismo con lo que ocurre hoy en ese mismo mar, donde las ONG calculan que más de 16.000 personas, que emigraban huyendo de la guerra, el hambre, el odio y la pobreza, han muerto, desde 2015. Sus pateras naufragaron en un mar cuya historia está llena de sucesos similares, provocados por las guerras, las migraciones o la mala fortuna. "No es una película de época ni mucho menos. Comienza con un juicio real de aquel momento, pero luego mezcla pasado, presente. Y todo a través de un viaje en una patera", explica Villaronga, que insiste en que la historia remite claramente a toda la crisis del Mediterráneo. Está protagonizada por Roger Casamajor, que ha ganado la Biznaga de Plata a mejor actor. El ventre del mar ha logrado también los premios de Música y Fotografía.



Una de las que sonaba como favoritas, Ama, de Julia de Paz, se ha conformado con la Biznaga de Plata a la mejor actriz para ese torrente sevillano que es Tamara Casellas, por su papel de madre soltera que pone en jaque la propia concepción de la maternidad. La otra sensación del certamen, otra ópera prima, la de la extremeña Ainhoa Rodríguez, se ha alzado finalmente con el Premio Especial del Jurado. Destello Bravío es una original propuesta sobre la España vaciada, sobre lo rural que da visibilidad, a través del realismo mágico y el thriller, a las mujeres de más de sesenta. Y el premio del público ha sido para Chavalas, de Carol Rodríguez, una defensa de la amistad y de las mujeres de barrio.

La Biznaga de Oro a mejor película Iberoamericana ha sido para Karnawal, del argentino Juan Pablo Félix, que también le ha dado el premio a mejor actor de reparto al chileno Alfredo Castro, una de las estrellas de esta edición. Karnawal es un drama familiar con un tormentoso padre ambientado en la frontera boliviana y una defensa del folclore autóctono. Y 'Las consecuencias', película española de la directora venezolana Claudia Pinto, también tiene reconocimiento con el Premio del Jurado de la Crítica y el de actriz secundaria para la joven María Romanillos.

Málaga cierra la edición de la reactivación, al menos anímica, del cine español. El certamen ha exhibido obras que harán carrera durante la temporada, ha ganado variedad con más cine de autor sin renunciar a comedias comerciales, y ha logrado ser lugar de encuentro de una industria que ve la luz al final del túnel. Ponencias, coloquios, avances de contenidos... han complementado las secciones de películas que pasarán por salas en los próximos meses. Ese es el reto, recuperar la asistencia al cine y hacer remontar una taquilla que sigue renqueante.

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA

'El ventre del mar', por Agustí Villaronga

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

'Karnawal', de Juan Pablo Félix

BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

'Destello Bravío' de Ainhora Rodríguez

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN

Agustí Villaronga por 'El ventre del mar'

BIZNAGA DE PLATA ‘HOTEL AC MÁLAGA PALACIO’ A LA MEJOR ACTRIZ

Tamara Casellas por 'Ama'

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR ACTOR

Roger Casamajor por 'El vientre del mar'

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

María Romanillos, por 'Las consecuenciass'

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR ACTOR DE REPARTO

Alfredo Castro, por 'Karnawal'

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUIÓN

Agustí Villaronga, 'El ventre del mar'

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA

Marcus JGR por 'El ventre del mar'

BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

Josep M Civit, Blai Tomás, 'El ventre del mar'

BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE