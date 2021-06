"Si algo le hace falta a la selección española es gente como él": Jabois señala a su insustituible

El Sanedrín de El Larguero con Ramón Besa y Manuel Jabois analizó la jornada inaugural de la Eurocopa 2020 y las aspiraciones de las selecciones favoritas en este torneo. Además, ambos periodistas tratan temas como la posible presencia de Busquets o la vacunación de la selección española.

La victoria de la selección italiana

La victoria de Italia frente a Turquía por tres goles a cero sitúa a los de Mancini como una de los favoritos. Han vuelto a dejar la portería a cero y han marcado por primera vez en su historia tres goles en un partido de Eurocopa. Así lo analizaban nuestros expertos:

Ramón Besa alabó que el conjunto azzurri no jugase al catenaccio como antiguamente: ”Una selección que no tiene nada que ver con el catenaccio. Creó que está en la línea de los equipos sólidos que funcionan a nivel coral. Me ha gustado mucho a nivel físico y táctico, además tienen un espíritu optimista”.

Manuel Jabois se sorprendió al ver un combinado italiano tan estético: ”Un equipo muy estético. Tengo la impresión de que van como un cohete. Me parece una de las selecciones favoritas para ganar. En este tipo de competiciones cuando los jugadores juegan de memoria pueden ser muy peligrosos”.

¿Cómo llega España a la Eurocopa?

Ramón Besa expresó los dos tipos de aficionados españoles: ”Depende de si te crees a Luis Enrique o no. Los que tienen fe en él esperanzados y creo que las intervenciones que ha hecho hasta ahora invitan al optimismo. La sensación que se ha transmitido es de confianza y seguridad. No sé para qué le va a alcanzar, pero tengo expectativas puestas en ver a una nueva selección. El positivo de Busquets me dejó en fuera de juego, pero tengo muchas expectativas”.

Manuel Jabois hizo hincapié en que, pese a la inexperiencia, los jugadores son de mucha calidad: ”Lo único que importa es que el balón se ponga en marcha. La selección tiene calidad y tiene empaque. Hemos ganado un mundial con una derrota en el primer día, es cierto que, con jugadores con menos experiencia, pero ya veremos qué pasa”.

La vacunación de la selección española

La selección española ha sido vacunada a solo dos días del torneo, y es que los recientes positivos de Busquets y Llorente han hecho saltar las alertas.

Ramón Besa no entendía la disparidad de decisiones respecto a los deportistas olímpicos: ”Hay un cierto desconcierto, falta una normativa clara. No solo en la selección, sino que también todas las comunidades. El deporte tenía que haber tenido un criterio. Vacunar a los olímpicos y también a los que van a la Eurocopa. Unos quieren quedar bien y otros mal y los que lo han sufrido son los jugadores”.

Manuel Jabois por su parte también calificó como rocambolesco lo que se ha hecho con los jugadores de la selección: ”Aquí se monta el pollo porque se decide que los futbolistas se les pone a última hora. No era la máxima prioridad vacunar a la selección porque ya han jugado partidos estando controlados por PCR. Cuando vas a dar ciertos privilegios tienes que saltarte la cola estudiada y con cierta discreción. Lo que se ha hecho con los jugadores que no tienen culpa de nada es rocambolesco”.

¿Llegará Busquets a tiempo?

Ramón Besa incidió en lo que podía aportar un jugador como el centrocampista del FC Barcelona: ”Si está bien me lo llevo porque es un jugador referencial. Es el capitán y hace equipo, si solo puede intervenir a partir de la segunda fase me lo plantearía. La selección tiene que generar gente que asuma el mando y creo que Busquets es referencial para ver quién va a asumir las capitanías. Tiene una serie de virtudes que echo en falta”.

Manuel Jabois prefería arriesgar por la experiencia que puede transmitir Sergio Busquets a un equipo tan joven como el elegido por Luis Enrique: ”Yo arriesgaría porque esta selección si algo le falta es gente con experiencia y me parece una pieza muy valiosa como para no arriesgar. Su experiencia es vital por todo lo que ha jugado y ha ganado. No nos sobran bisagras, de la época dorada no sobran tíos que hagan el enlace entre generaciones”.