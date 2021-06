Tu vida en una sinopsis

La sinopsis es un género extraordinario. Juan José Millás está convencido. Él se pasa casi tanto tiempo leyendo las de las películas y series como viéndolas. Explicar con pocas palabras tanto trabajo no es fácil. Aun más hacerlo de forma que, si no sabes nada previamente, te resulte interesante.

Jaume Ripoll es el Co fundador de Filmin. Al principio él mismo escribía las sinopsis “Hasta limpiaba el polvo de las carátulas”. Ahora si no la envía la propia productora tienen un equipo que lo hace. Jugamos a adivinar a qué películas se refieren sinopsis como ésta: “Una mujer decide volver, de manera fantasmal, a su pueblo manchego para resolver problemas que no llegó a solucionar en vida”…

La sinopsis emparenta perfectamente con el obituario y la esquela. Fernando Broncano es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia y, por cuestiones de la edad, escritor ocasional de obituarios. “Los amigos empiezan a irse y te piden que les escribas un obituario. Es un género extraño, pero me gusta”. Dice Fernando que lo más raro es esa posición que adoptas, el vivo escribiendo sobre el muerto, repasando su biografía y tu visión sobre esa persona.

En la prensa española la sección de Obituarios no tiene la misma importancia que en EEUU donde existe incluso una Sociedad de Escritores de Obituarios. Pero sí que encontramos en periódicos como La Voz de Galicia, La Vanguardia o el ABC auténticas joyas de esquelas y necrológicas. Obituarios que te hacen vislumbrar historias como ésta:

“… recibió sepultura ayer. Entre sus vecinos circularon comentarios sobre la veracidad de la edad que figuraba en la esquela de la funeraria: había fallecido el martes a los 114 años de edad, por lo que probablemente era la persona más longeva de España. La fecha de nacimiento que consta en su DNI es el 3 de noviembre de 1906, la única válida para la familia, que únicamente dispone de ese documento, con el que realizó diferentes trámites administrativos referidos a la mujer sin que nunca se pusiera en duda.Si en la familia de Manuela no existe sombra de duda sobre la edad, no es así en otras fuentes administrativas de O Pino, que consideran que existe un error en la documentación que obra en el juzgado, que no concuerda con la del archivo parroquial y según la cual tendría 104 años de edad”

O esta esquela de 2018 en La Vanguardia escrita por el propio finado:

“Deja este mundo sin haber aportado nada de interés. Creyente en un Dios que espero que exista. Sus primos y demás familia lo comunican a sus amigos y conocidos, y les ruegan un recuerdo en sus oraciones”.