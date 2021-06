Alovera Beach, una macroplaya artificial en medio de la España seca

Disfrutar de la playa y de deportes náuticos a 30 minutos de Madrid, a 300 kilómetros del mar, así se vende Alovera Beach. Estará en un pueblo de Guadalajara a pocos kilómetros de la capital, por ello ya la han apodado como la playa de Madrid. Una playa artificial que, según dicen, será la más grande de Europa, y en la que habrá chiringuitos, toboganes e incluso se podrá navegar en velero.

Los vecinos de Alovera, sin embargo, no se acaban de creer del todo este ambicioso y mastodóntico proyecto. Marimar, Olga y Sonia, vecinas del pueblo, reconocen que les haría ilusión, sobre todo por “el trabajo que va a traer”, “esto hará que se revalorice todo”, asegura una de ellas.

Explican que a pesar de que los vecinos estén ilusionados, son muy reacios para este tipo de cosas porque no se lo creen: “Se han dicho muchas cosas que no se han cumplido”. Además, consideran que no es la mejor zona para hacerlo y lo ven “inviable”. En verano, muchos pueblos de alrededor se tienen que abastecer de camiones cuba porque el embalse de Entrepeñas y Buendía que les abastece de agua queda seco cuando llega el calor.

Pese a que este proyecto ya tiene varios informes de sostenibilidad aprobados y cuenta con el visto de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Ecologistas en Acción denunció precisamente el enorme impacto ambiental que provocaría una obra de estas características en la zona. De hecho, sólo para llenar la piscina se van a necesitar unos 25.000 metros cuadrados de agua. Aunque la empresa dice que esos litros se gastarán sólo una vez y que más tarde no hará falta renovarla.

Cuando el proyecto se aprobó en el pleno del Ayuntamiento, solo los dos concejales de Unidas Podemos votaron en contra. No entienden cómo se ha dado luz verde a un “consumo de agua tan brutal”. Otro tema que les parece preocupante es el de la movilidad. “Se prevé un aforo máximo de 12.000 personas, pero solo se van a construir 612 plazas de aparcamiento”, explica Julián Martínez, concejal de Unidas Podemos. Ana Isabel del Val añade que “si a todas esas necesidades que tiene Alovera, que no terminan de cubrirse le sumamos, además, todo lo que viene, lo vemos inviable”.

La constructora que está detrás es el Grupo Rayet, aunque ahora se ha fusionado con otra promotora inmobiliaria que se llama Neinor Homes. Es una empresa con mucha presencia en Guadalajara, propietaria de muchos de los chalets y terrenos urbanizables que hay en Alovera, y también la que ha presentado la idea de esta macroplaya.

El proyecto se ha aprobado en el Ayuntamiento y ahora solo falta publicar las condiciones para sacarlo a concurso público, ya que esto se construiría sobre un terreno municipal. La alcaldesa, Purificación García, recuerda que, según los informes técnicos, “tendrían agua suficiente” y “avalan que el consumo está normalizado, justificado y autorizado”, por ello no considera que sea un argumento para ir en contra del proyecto.