Directo | Inglaterra - Croacia: sigue el primer partido de la jornada

El grupo D de la Eurocopa 2020 echa a rodar con un gran partido en el estadio de Wembley entre Inglaterra y Croacia. Los de Southgate llegan a este debut en mitad de acusaciones por "arrogancia" a las que se ha referido Luka Modric, no tanto a los jugadores de los Three Lions sino a su entorno. Claros candidatos al título y subcampeones del mundo debutan en la Eurocopa en uno de los mejores partidos de esta fase.

Alineaciones probables

Inglaterra: Pickford; Chilwell, Stones, White, Walker, Trippier; Rice, Mount; Sancho, Kane y Foden.

Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic; y Rebic.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA).

Estadio: Wembley (Londres).

La previa

El debut de Inglaterra en la Eurocopa supone la reedición de la semifinal del Mundial de Rusia que alzó a Luka Modric como el mejor jugador del torneo e infligió a la generación inglesa una derrota histórica que vengar.

Los 63 minutos que pasaron entre el tanto de falta de Kieran Trippier y el empate de Ivan Perisic, en los que Inglaterra se vio en una final 50 años después, es la sensación que los Mason Mount y Phil Foden vieron desde casa y que tratarán de emular y mejorar en este torneo.

Aunque solo hayan pasado tres años, la diferencia entre Inglaterra y Croacia se ha acrecentado. Los croatas han bajado su nivel al tiempo que su equipo se ha envejecido. Porque esa es la clave del encuentro. Un equipo que ha rejuvenecido y que está desarrollando su talento, como es el inglés, y otro que apura la calidad de una de las mejores generaciones de su historia.

Modric, Perisic, Rebic, Brozovic, Vida y Kramaric son algunos de los pilares que ya estuvieron en 2018 y que repiten para esta cita. El equipo gira en torno al jugador del Real Madrid, que después de una temporada extenuante aún le queda gasolina en el depósito para un último baile. De la inspiración de Modric para superar al medio inglés, recargado en caso de que Gareth Southgate disponga cinco defensas, dependerán muchas de las opciones de los croatas.

Y es que por las tácticas de Southgate pasan las incertidumbres de Inglaterra. Ya en Rusia consiguió dotar al equipo de una gran solidez partiendo de los tres centrales y sabiendo que Harry Maguire aún no está al 100 % puede optar por esta opción de nuevo, con dos carrileros como Trippier y Ben Chilwell.

En contra de la preparación inglesa ha jugado que Southgate no ha podido contar con los jugadores del Chelsea y el Manchester City en los amistosos de preparación. Dos partidos, ante Austria (1-0) y Rumanía (1-0), que han puesto de relieve que cuando Harry Kane no marca o no juega, Inglaterra tiene problemas de gol.

Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden y Marcus Rashford tienen que dar un paso al frente para cuando su estrella no aparezca. El aún delantero del Tottenham Hotspur es uno de los hombres que vivió en primera persona la derrota en la prórroga de Moscú, junto a Sterling, Kyle Walker, John Stones, Maguire, Jordan Pickford, Jordan Henderson y Rashford.

El resto, caras nuevas que han surgido desde las categorías inferiores de la selección, con varios títulos y finales a lo largo de los años, y que han convivido con el recuerdo día tras día del torneo de 1996, el que marca en las semifinales el tope de Inglaterra en una Eurocopa.

Inglaterra está ante la oportunidad de vengar 2018 y de arrancar con triunfo una Eurocopa que prácticamente juegan en su integridad en casa. De llegar a la final, seis de los siete encuentros los jugarían en Wembley, es decir, todos menos los cuartos de final.

Así se vive en redes sociales el Inglaterra - Croacia