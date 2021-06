"Me faltaron al respeto": James Rodríguez raja en Instagram de su ausencia para la Copa América

James Rodríguez se ha pronunciado con contundencia sobre su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombiana para la Copa América horas antes del partido inaugural del torneo. Lo ha hecho en un directo de Instagram junto a sus compañeros Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga que despertó una charla distendida en la que el exmadridista terminó aclarando su situación con un claro recado a su seleccionador.

"Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Estaba para jugar la Copa América, pero fue una decisión del cuerpo técnico", asegura, refiriéndose a las dudas surgidas en torno a su estado físico tras conocerse la convocatoria. "No lo comparto porque me faltaron al respeto", apostilló, además.

Según su explicación, Rodríguez ha echado en falta más claridad por parte del técnico de Colombia: "Si me dice él 'no cuento contigo porque no me gustas como jugador' yo cierro el culo y me voy, ya está".

“Yo quería jugar la Copa América con la Selección Colombia. Yo estoy bien para jugar. Es una decisión del cuerpo técnico que no comparto, porque me faltaron al respeto”: palabras de James Rodríguez en un Instagram Live con Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrezpic.twitter.com/PVMSip7bLE — WillyRodríguez (@WillyRodri13) June 12, 2021

Pese a la decepción, el mediocampista quiso apuntar también sus buenos deseos para su selección. "Hago fuerza para que ganen y para que hagan muy buena copa, porque yo quiero que los muchachos ganen", admite James Rodríguez, que no olvida su sentir: "Yo quería estar. Si digo que no, soy un mentiroso".