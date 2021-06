El médico de la selección danesa: "Christian Eriksen estuvo muerto en algún momento"

Martin Boesen, jefe de los servicios médicos de la selección de Dinamarca, ha hablado en una comparecencia con la prensa para informar de los avances y la última hora del estado de salud de Christian Eriksen tras el susto de ayer cuando repentinamente se desplomó sobre el terreno de juego perdiendo la consciencia, por lo que tuvo que ser reanimado por los servicios médicos de la selección y se convirtieron en auténticos héroes de este torneo.

Esta mañana el mundo del fútbol continuaba con el susto en el cuerpo después del drama vivido en el Parken Stadium en Copenhague aunque más tranquilos al conocer el estado favorable del jugador del Inter de Milán. El equipo médico danés ha revelado que las pruebas que se le están realizando están saliendo bien: "Todas las pruebas que le estamos realizando están saliendo bien. Christian sigue hospitalizado y en observación. Y sí, está de buen humor", confesó Boesen en la rueda de prensa.

"Christian estuvo muerto en algún momento. ¿Qué tan cerca estuvimos de eso? No lo sé. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y una conmoción porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador", admite el médico de la selección danesa confirmando que estuvo sin vida durante unos instantes.

Además, ha confirmado que el estado sigue igual que esta mañana con el estado favorable: "Las condiciones de Christian Eriksen siguen siendo estables. Ha estado en contacto con sus compañeros a quienes animó. Sus pruebas parecían estar bien y se quedará en el hospital para realizar más observaciones", informó el equipo médico.

Desde la selección danesa han ratificado lo que habían anunciado mediante un comunicado en las redes sociales, el tratamiento psicológico de los jugadores y staff técnico después de lo ocurrido: "El equipo y el personal han sido ayudados por un equipo de psicólogos desde ayer y también se reunieron con ellos hoy", sentenció en una rueda de prensa cuál es el estado actual de salud de Christian Eriksen.