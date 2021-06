Owen Wilson: ''Ninguna película tiene el nivel de fans de Marvel''

Owen Wilson ha sido uno de los rostros de las comedias románticas del Hollywood reciente, como La familia de mi novia o Los rompebodas o comedias más gamberras como Zoolander. También uno de los habituales del cine independiente. Fue alter ego de Woody Allen en Medianoche en París y es un habitual del cine de Wes Anderson, director con el que acudirá al próximo Festival de Cannes a presentar The French Dispact. El actor acaba ahora de adentrarse en el universo Marvel, ya que es el fichaje de la serie Loki, sobre este villano de Thor que interpreta Tom Hiddleston y que llega a Disney Plus.

“Rodamos en Atlanta y antes de empezar, el director quería que pasara tiempo con Tom Hiddleston, tuvimos tiempo para bromear sobre Loki y su universo. Fue una presentación bastante comprensiva, me enseñaron vídeos, películas para que yo entra en su universo”, nos cuenta el actor en esta entrevista en la Cadena SER.

Para Wilson entrar en el universo de los superhéroes ha sido todo un reto. Dice que tiene mucho respeto por los fans que sustentan las películas y series de esta marca. “Es verdad, hay una fandom muy pasional detrás de Marvel. He trabajado en un montón de películas, pero ninguna tiene ese nivel de fans”, reconoce el actor. “Son como protectores de la historia, de la trama y hasta el vestuario o los looks de los personajes. Por eso intentamos tenerlos en secreto y que sea una sorpresa par la gente. Me doy cuenta de todas estas medidas para evitar filtraciones pero es que ellos siempre tratan de buscar pistas de lo que vendrá”.

En Loki, serie dirigida por Kate Herron que se estrena en la plataforma de Disney este mismo viernes, interpreta a Mobius, un personaje que pone en apuros al protagonista, cuando es capturado por la TVA, la Autoridad de Variación del Tiempo, para la que trabaja.

Loki ha sido uno de los villanos con más carisma de Marvel y uno de los que más claroscuros tiene. Acostumbrados al blanco o al negro, a la bondad o a la maldad, Loki es todo un misterio. “Lo más interesante es sobre un buen villano, que no sea ni completamente bueno, ni completamente malo y explora todo eso. El personaje de Loki representa las apariencias y eso es interesante en esta historia, porque no está nunca claro de qué lado va a estar”, reconoce Owen Wilson.