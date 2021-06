"Es incomprensible que el juzgado haya ignorado los informes de vulnerabilidad y ordenado este desahucio"

Un hombre de 58 años se ha suicidado este lunes cuando iba a ser desahuciado en Barcelona. El hombre estaba siendo atendido por la unidad antidesahucios del ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, según han confirmado fuentes municipales a la Cadena SER. El propietario del piso es una persona física que denunció que el inquilino llevaba sin pagar el alquiler desde hace aproximadamente un año. En Hora 25 hablamos con Lucía Martín, responsable de vivienda del ayuntamiento y responsable de la unidad antidesahucios sobre las circunstancias de lo ocurrido.

"Era un caso que conocíamos, estaba bajo seguimiento por servicios sociales (...) Sabíamos que era una persona susceptible, el informe de vulnerabilidad se mandó, el juez decide no aplicar la moratoria y ordenar que el desahucio se ordenara", explica Martín.

"Lo curioso de este caso es que se ha hecho llegar el informe de vulnerabilidad dos veces y las dos se ha desestimado", señala la responsable. Lo cierto es que el TSJC asegura que en el informe no constaban en ningún caso los ingresos que recibía esta persona. "Lo que es incomprensible es que con un caso tan claro, el juzgado haya decidido ignorar estos informes y ordenar este desahucio", sentencia Lucía Martín.

"Nosotras pedimos una justificación al juzgado, pero no nos dan ninguna explicación de por qué lo ha desestimado y eso que llevamos tres días preguntándolo, no tenemos ninguna respuesta y este es el resultado, necesitamos una aplicación garantista de esta norma (...) Mientras eso no llega, necesitamos una legislación garantista desde los juzgados", responde Martín ante las preguntas de Pepa Bueno en Hora 25.

Respecto al número de desahucios que se paralizan en Barcelona señala que en un mes y medio se dictan 400 órdenes de desahucios, pero su unidad antidesahucio para el 90% de los casos. "Esto no es lo habitual, pero en este caso nos hemos encontrado un juzgado que desestima dos veces el informe de vulnerabilidad y la aplicación de la moratoria", señala.