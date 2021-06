Colón no es España

El de ayer era un domingo complicado para Pedro Sánchez. La derecha y la ultraderecha, juntas, de nuevo, en Colón, esta vez para protestar por los indultos, y en Andalucía se jugaban la candidatura presidencial Susana Díaz y Juan Espadas que aunque todos dicen que no lo era, era el candidato de Ferraz. Así que, dos pruebas en un solo día para el socialismo y para el presidente del Gobierno. Y la verdad, es que Sánchez ha salido más que airoso de las dos.

En Andalucía no sólo ha ganado Espadas, sino que lo ha hecho por una diferencia tan considerable que la debilidad de Susana Díaz al frente de la secretaria general del PSOE andaluz es más que evidente. Dice que no se presentará a la reelección, pero hay quien aprieta ya para que su salida sea antes. Así que la histórica difícil relación entre Sánchez y Díaz tiene los días contados.

Y luego está lo de Colón, lo que dijeron que era una manifestación contra los indultos pero que fue, de nuevo, una manifestación contra Pedro Sánchez, contra el Gobierno y contra cualquier intento de diálogo, sobre lo que sea. Una manifestación que forma parte de la campaña de desgaste del Gobierno socialista, aunque esta vez al Partido Popular no le salió tan bien como esperaba.

Intentando evitar que se reeditara una nueva foto de Colón, su presencia se quedó en la acera de en frente y todo el protagonismo fue para la ultraderecha, aunque por el mero hecho de estar sin querer estar del todo, a Casado se le sigue viendo arrastrado por Santiago Abascal. Y como guinda del pastel las declaraciones de su baronesa estrella, Isabel Díaz Ayuso, metiendo al rey en la polémica de los indultos. Hasta en el propio PP le roban el protagonismo a Casado.

En Colón estaban, dicen, los que defienden la legalidad y la Constitución. Pero es que resulta que los indultos son legales, y caben en la Constitución, igual que la carta magna prevé el papel del rey en la firma de los indultos, sean a quien sean. Otra cosa es que gusten más o menos. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre y no mentir entre gritos y banderas.

Y una cosa más, Colón no es España, ni estaban todos los que rechazan los indultos, ni todos los que no fueron los defienden. Es algo mucho más complicado, que ni una manifestación ni las mesas petitorias arreglan. Lo arregla la política y aquí sí que parece claro quien está dispuesto a intentar, al menos, solucionar el tema catalán, y quien no tiene ninguna intención de hacerlo.