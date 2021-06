Carmen Gallardo, escritora, sobre la Reina Sofía: "Todo lo que hacía el Rey era obvio. Nadie pensó en ella"

El 2 de junio de 2014, el hasta entonces rey Juan Carlos anunció su decisión de abdicar en favor de su hijo Felipe. En su discurso ofreció 16 palabras para su esposa Sofía. Carmen Gallardo es periodista y escritora. En su libro ‘La última reina’, narra cómo vivió Sofía de Grecia su etapa en la Corona española a través del objetivo de la cámara de un fotógrafo.

El comienzo del libro analiza el último discurso de Juan Carlos como rey y las pocas palabras que le dedicó a su esposa. Gallardo ha contado de dónde surgió: “Está basado en la sensación que tuve cuando, hace 7 años. Él está firmando, ella se gira y yo dije: ‘aquí hay una historia’”. Además, ha comentado que el Rey sabía lo que estaba diciendo y que fue “tremendamente injusto”.

Sobre cómo se gestó el matrimonio el matrimonio entre Juan Carlos y Sofía, la escritora ha afirmado que se trataba de un matrimonio “entre iguales”. Además, ha admitido que en aquel momento no había mucho dónde elegir: “Había una oferta, en aquel momento, escasa de príncipes. El futuro de Juan Carlos como rey era discutible, y ella hace un matrimonio que no está mal, pero no es el gran matrimonio”. Con las madres de cada uno de ellos, la reina Victoria Eugenia y la reina Federica, presionando, Sofía fue consciente de su futuro: “Ella aprende a quererle y a desquererle”.

Las presuntas infidelidades de Juan Carlos no eran, según Gallardo, ningún misterio para Sofia: “Ella sabía lo que había. Había una serie de princesas que estaban educadas o programadas para asumir que su papel en la vida es ser reina y después todo lo demás”. Además, ha comentado que nunca le gustaron los matrimonios de sus hijos: “Perdió las tres batallas: ni era Letizia, ni era Iñaki ni era Marichalar”. También ha apuntado un cambio por supervivencia, centrado en la estabilidad de la dinastía: “Los Borbones quizás son una de las peores dinastías reinantes en España”.

En toda la polémica surgida alrededor del Rey, la escritora ha señalado el aislamiento que sufrió Sofía: “Todo lo que hacía Juan Carlos era obvio. Nadie pensó en la Reina. El Rey tenía amantes y eso lo sabía mucha gente”. No obstante, Gallardo ha puntualizado que su libro no victimiza a Sofía de Grecia porque es “una señora muy dura y de lo contrario no hubiera aguantado todo lo que ha aguantado”.

Sofía de Grecia no volverá ha hablar públicamente ni a conceder entrevistas, ha señalado la periodista, y ha admitido que la ayuda del fotógrafo para su libro fue importante, y ha dado importancia a algo más que las palabras: “Creo que las interpretaciones, a veces, pueden ser más certeras que lo que se diga en una entrevista”.