Kasper Hjulmand, seleccionador de Dinamarca, compareció ante los medios de comunicación tras el entreno del combinado nacional antes de su segundo partido en esta Eurocopa, frente a Bélgica en el Parken Stadium. El susto de Christian Eriksen tras sufrir un paro cardíaco en mitad del Finlandia - Dinamarca de forma repentina. Un hecho que asustó a todo el mundo del fútbol, y a pesar de que el jugador de Inter de Milán estuvo entre la vida y la muerte, el encuentro se disputó apenas horas después.

El seleccionador danés no ha dudado en denunciar 48 horas después de lo ocurrido a la UEFA por haberles presionado para jugar un encuentro para el que no se veían capacitados y que finalmente perdieron: "Con los casos de covid sí que es posible aplazar un juego durante 48 horas, pero no por un paro cardíaco. Creo que eso está mal. A veces, un buen liderazgo se lleva a cabo a través de la compasión".

No se quedan ahí las fuertes críticas de Hjulmand sino que también quiso desmentir lo comunicado por la UEFA instantes después de lo sucedido: "Es totalmente erróneo si alguien cree que dijimos que queríamos seguir jugando. Sentimos que nos presionaron (UEFA) y nos pusieron en un dilema", sentenció en la rueda de prensa, dando por falso totalmente lo dicho por el organismo europeo en sus redes sociales.

Comunicado de la UEFA sobre Eriksen

Tras la petición de los jugadores de ambos equipos, la UEFA ha acordado reiniciar el partido entre Dinamarca y Finlandia a las 20:30. Se jugarán los últimos cuatro minutos de la primera parte, luego habrá un descanso de cinco minutos y después la segunda mitad.

Un discurso el de la UEFA totalmente desmentido y que ahora queda la institución liderada por Ceferin en una delicada situación después de su gestión de este grave incidente en esta Eurocopa.