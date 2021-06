Víctor Manuel: "Estoy nervioso como la primera vez"

Reconoce la frustración que le ha generado este año de pandemia, además del inevitable e indudable dolor compartido. "Pienso mucho en el tiempo que he perdido, porque no me queda tanto. También en las canciones que he dejado de escribir", explica. Cuando nos visitó por primera vez como Gatopardo usó el seudónimo de 'Lolín' y recorrió toda su vida. Esta noche vuelve a conversar con Mara Torres, pero lo hace para hablar del hoy, del presente, ahora que está a punto de empezar una nueva gira durante todo el verano en la que se va a reencontrar con la vida y con sus fans.

Conversa de todo, también de los temas que intenta evitar con sus amigos, como el debate del conflicto catalán o cómo ve el futuro. Es esta madrugada una ocasión para repasar algunas de sus mejores canciones, temas que representan nuestra cultura y todas las generaciones. Recuerda cómo las compuso y, confiesa, que todas las de amor, o casi todas, han sido siempre pensando en Ana Belén.