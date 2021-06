Los indultos están a la vuelta de la esquina y aunque el ambiente político siga enrarecido, ya nadie los da por evitables. Es cuestión de días, ni siquiera de muchas semanas. Por eso Isabel Díaz Ayuso se corrige a sí misma sin aceptar que lo hace, porque lo que era un reto para el rey el domingo pasa a ser una trampa contra el rey el lunes y un falso malentendido con Pablo Casado el martes correcciones en toda regla, como también las de Oriol Junqueras esta mañana en Cataluña, que relativizaba su defensa de la unilateralidad independentista apoyada con énfasis en 2019, diciendo entonces que a esto a él no le ganaba nadie. Ahora, en cambio, dos años después pone contexto a su posición actual, apuntando que él no ha cambiado, aunque admite que sean los demás los que podrá interpretar lo contrario. Es como lo que le sucedió a Pedro Sánchez con Biden ayer que vimos lo que no fue, porque lo que fue no lo vimos, según la ministra de Exteriores esta mañana. Tiene esto experiencia del señor presidente. Cuando la semana pasada estuvo en Barcelona, por ejemplo, por el aniversario de la patronal catalana, se dijo que no había mantenido más que un cordial saludo con Pera Aragonés, presidente de la Generalitat. Y así fue públicamente, porque no se les vio ni entrar ni salir juntos, ni siquiera coincidir, ni compartir una misma sala de espera. Solo que las que ocupaban cada uno de ellos están conectadas por un pasadizo secreto que se abre empujando unos falsos libros de un estante, como en las novelas de Agatha Christie. Vaya, es lo que pasa cuando la política abusa de la escenificación pública que necesita recuperar espacios privados, y éstos ya sólo se encuentran en la fantasía de una lujosa librería de anticuario.