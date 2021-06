Seguro que muchos de ustedes han leído, o incluso han pronunciado esa frase de "cuándo lo pides por internet y cuando te llega a casa", la diferencia entre un producto que en internet es espectacular y cuando te llega a casa, sorpresa, no tiene nada que ver con lo parecía en las fotos. Quizás esta frase sirva para lo que pasó ayer en el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Nos lo vendieron como una reunión, un encuentro, con una agenda repleta de temas para tratar, Marruecos, Latinoamérica, el papel de España en la OTAN, las bases militares de Rota y Morón, Palomares y quizás la guerra de aranceles, los medios se lo compramos y generamos la expectación, y la realidad fue una breve charla de pie y un paseo de pocos segundos hasta llegar a una reunión con más participantes. Como un primer contacto está más que bien, pero el problema es la venta a bombo y platillo de la semana pasada, sin esta sobreactuación previa la fotografía entre Biden y Sánchez se leería de otra manera muy diferente. No hay que olvidar que España ha conseguido que se celebre aquí la cumbre de la OTAN del 2022, toda una gesta diplomática.

Otra vez la iniciativa de los asesores o de los responsables de comunicación o de quien decidiera vender tan altas expectativas ha eclipsado la política real. Claro que esto no es argumento para que el principal partido de la oposición el PP, hable de irrelevancia internacional, como hizo ayer el propio Pablo Casado, a través de sus redes sociales. No sé a qué se refiere exactamente Casado, no sé si está comparando la agenda internacional de Sánchez, una de sus prioridades, con la de Aznar y sus pies sobre la mesa del despacho de Bush, o con la soledad de Rajoy en innumerables cumbres, o con su propia estrategia de criticar la acción de Gobierno en los foros internacionales, especialmente en la Unión Europea.

Es una lástima que la estrategia propagandística haya dejado en un segundo plano los verdaderos logros como la próxima cumbre de la OTAN. El paseo de ayer de Biden y Sánchez debería servirnos a todos de escarmiento, a los que nos vendieron la moto y a los que se la compramos, desviando el foco de lo verdaderamente importante.