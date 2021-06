Los factores modificables que pueden retrasar el alzhéimer, según un experto

El alzhéimer es una enfermedad que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, unas 800.000 en España, donde se diagnostican unos 40.000 nuevos casos anualmente. Es la forma más común de demencia: el alzhéimer.

Tres médicos han dimitido ya porque la FDA no les hizo caso y decidieron aprobar el fármaco ADUCA-NUMAB para la comercialización en Estados Unidos. Los resultados sugieren que podría ralentizar el deterioro cognitivo de los pacientes con alzhéimer leve.

Precisamente, sobre el ADUCA-NUMAB, Jesús Ávila, bioquímico, experto en alzhéimer y trabajador en el CSIC, pidió que se siga investigando "porque esta no es la solución para la enfermedad".

Tal y como explica Ávila, la enfermedad tiene varias fases sin síntomas clínicos: la aparición de las placas, la aparición de inflamación y los ovillos. Desde el inicio de la primera fase hasta llegar a la demencia, que presenta ya síntomas clínicos, hay una diferencia de 20 años. Las placas son depósitos de un fragmento de proteína llamado beta-amiloide que se acumula en los espacios entre las células nerviosas. Los ovillos son fibras retorcidas de otra proteína llamada tau, que se acumula dentro de las células. En este sentido, el investigador aclara que "la demencia no es estar loco, es no tener conocimiento de las funciones ejecutivas, de para qué sirven las cosas, de quién te rodea". Por ello, insiste Ávila en que el tratamiento hay que darlo en las placas, no cuando ya se está en un proceso de demencia.

La demencia de origen familiar es presenil, mientras que la de origen esporádico es senil. "En este último caso, hay factores de envejecimiento que aceleran la enfermedad", señala el experto, quien comenta que se está investigando el rejuvenecimiento neuronal para "ver si de esa manera o bien se revierte (cosa difícil) o bien se retrasa la aparición de la enfermedad".

Además, Ávila apunta a los factores modificables que pueden retrasar la enfermedad en algunos casos. "Generalmente, lo que no es bueno para el corazón, no es bueno para el cerebro", y señala que entre esos factores se encuentra un modo de vida relacionado con el físico y mental, es muy bueno, o la diabetes o colesterol.

Otro gran problema es si la enfermedad acorta o no la vida. "El alzhéimer puede durar de 10 a 20 años desde que se diagnostica. Si los órganos vitales funcionan y están bien, puede durar mucho tiempo", asegura.

"No todos los problemas de memoria son de alzhéimer", asegura tajantemente Ávila, y explica que hay métodos con los que se puede ver la probabilidad de tener la enfermedad. Ante esto, invita Ávila que cuando se tenga algún síntoma, si se está en edad, se acuda al neurólogo "que por exclusión diga que es alzhéimer". "El alzhéimer se descubrió hace 100 años y creo que en menos de otros 100 habrá una solución", finalizaba el experto.