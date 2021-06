La opinión de Carles Francino

Alguien deberá estudiar algún día cómo se fraguó el endemoniado sistema que permite a la política ser permanentemente protagonista de la información. Es como una máquina que funciona las 24 horas y que va suministrando material, sin que en ocasiones haya mucho tiempo para aquilatar la importancia de tal o cual cosa.

Ahora mismo, por ejemplo, -por citar sólo dos temas, ¿eh?- se mantiene vivo el incendio provocado el domingo por la presidenta de Madrid, cuando metió directamente al rey en la polémica de los indultos; Isabel Díaz Ayuso no parece tener ninguna intención de apagar ese fuego, más bien al contrario, lo cual da pie a todo tipo de interpretaciones. Y luego tenemos los ecos del paseíllo, que no reunión, del presidente del gobierno con su homólogo norteamericano; enésima demostración de cómo sacar pecho por algo antes de hora puede provocar, directamente, el ridículo.

Y sin embargo yo creo que a esta hora hay algo que puede interesar a muchísima gente, más allá de estas historias: saber cuándo podremos quitarnos la mascarilla. Esta tarde lo estudia la comisión de salud pública y de ahí parece que podría salir un calendario en función de cómo esté cada autonomía. La verdad es que -igual que hace un año por estas fechas- nos encontramos en una especie de carrera por liberarnos de tan incómoda prenda ahora que ha llegado el calor. Pero eso no puede -no debe- hacerse de cualquier manera -y ahí están los expertos para recordarlo- por mucho que haya un montón de gente vacunada. Así que no queda otra que armarse de paciencia, un poquito más, y aguantar hasta que esto amaine del todo. Aunque estemos muy cansados, que lo estamos, es lo mejor que podemos hacer.