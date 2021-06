El cese del uso de las mascarillas, ¿una cuestión de condiciones sanitarias o de fechas?

Todo indica que el próximo 1 de julio será el último día en el que el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en espacios públicos. A poco más de dos semanas para este día, el debate sobre si conviene o no retirarlas en estos espacios está servido y son muchas las dudas que plantea esta medida. El debate llegará mañana al Consejo Interterritorial donde tampoco existe una unanimidad entre las comunidades autónomas. Por todo ello hemos invitado a ’La Ventana’ a José Antonio López Guerrero , profesor y virólogo en la Universidad autónoma de Madrid, para que nos de unas directrices muy claras sobre esta nueva medida.

¿Considera que el 1 de julio es pronto para retirar las mascarillas?

No me gustaría poner una fecha, me gustaría poner unas condiciones que son las que se cumplen en otros países y que hoy por hoy no se dan. Estamos por encima de los 100 casos por 100 mil habitantes, mas del 20 % de ocupación en las UCI en muchos hospitales y estamos también por encima el 3% de positividad en las PCR.

Mientras tengamos una incidencia tan elevada, ¿ es recomendable seguir llevándola?

Sí. Los japoneses, por ejemplo, lo han hecho genial. Ellos la han seguido utilizando. Quiero creer que va a producirse un cambio de paradigma y que, al menos en algunos circuitos como el transporte será recomendable y en otros como el médico y los hospitales será obligatoria en un futuro.

¿Hay que exigir una mayor prudencia a la gente incluso si se retiran las mascarillas en espacios públicos?

El gran peligro es pensar que está todo hecho si se retiran. El problema es que cuando se de la orden de retirar la mascarilla esto abunde en los grupos que ya están relajando demasiados las medidas. Tenemos dos espejos donde mirarnos: India y Chile, donde hace unos meses se dio por terminada la pandemia y ahora ha vuelto.

¿Es más importante bajar la incidencia acumulada o acelerar la vacunación?

Por los datos que estamos viendo una cosa tendría que llevar a la otra. No se puede aumentar la vacunación y dilapidar todos los puentes de precaución que hemos tenido hasta ahora. Por regla general, con este ritmo de vacunación y manteniendo cierta prudencia deberíamos ver los efectos en la reducción de la incidencia acumulada.

¿ Podría ser que la retirada de la mascarilla se hiciese atendiendo a criterios de edad por grupos?

Ocurre lo mismo con el pasaporte covid. Desde la OMS se aconseja que las personas con la pauta completa ya podrían estar incluso en espacios interiores sin mascarilla entre ellos y sin distancia. Oficialmente se podría hacer, pero una gran parte de la población lo podría ver como un agravio.