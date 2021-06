Errejón, sobre la jornada de 32 horas: "Nos decían que era imposible, pero cada vez más empresas se apuntan"

El proyecto piloto sobre la jornada de 32 horas contará con el beneplácito del Gobierno y será eso, un proyecto piloto. Hace meses el líder de Más País ya arrancó 50 millones en el decreto que regula los fondos de recuperación europeos, ahora solo falta ponerlo en marcha. Pero el debate sobre su funcionalidad, sobre si de verdad funciona, todavía sigue en boga. En Hora 25 hablamos con uno de los principales expositores del proyecto, Íñigo Errejón.

¿Cómo llevarlo a cabo?

"Esto se hace compensando las transformaciones laborales, creemos que puede mejorar su rendimiento, su productividad y la huella ecológica, cuando abrimos este debate nos dijeron que era imposible, pero cada vez más empresas se apuntan a esta iniciativa", explica el diputado de Más País.

"Queremos dedicar una parte de ese dinero para ayudar a las empresas, no creemos que el trabajo más productivo sea el del presentismo o el del "quien más hora echa más produce" (...) Abrimos el debate y cada vez más empresas quieren entrar en esto (...) Estamos decidiendo las bases del concurso todavía, pero tenemos la voluntad de que empiece lo antes posible, pero me temo que si el Gobierno no se da prisa va a seguir habiendo ejemplos de empresas que lo hagan sin la ayuda pública", señala Errejón.

"He encontrado más resistencias en el ámbito político que económico, a la hora de hablar con las empresas estamos hablando de que es algo voluntario, con una pequeña ayuda", indica el diputado.

Luis Salido, responsable de marca de Software DELSOL -una empresa con casi 30 años de historia- decidió pasar a la jornada laboral de cuatro días en enero de 2020. No solo ha reducido la jornada laboral, sino que además ha aumentado el salario de los trabajadores un 3%. "Fuimos ágiles y desde el día posterior al estado de alarma comenzamos el teletrabajo, los resultados no pueden ser más que óptimos", explica. "Tuvimos la recepción de cerca de 1.000 currículums en los primeros cinco días (...) Hemos desarrollado una cultura de satisfacción del cliente interno, porque eso también contribuye a la satisfacción del cliente externo", indica.