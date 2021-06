Hoy es uno de esos días en los que los periodistas decimos que manda mucho la economía. La de las grandes cifras y la que ajusta nuestro presupuesto de cada mes. Bruselas ha aprobado el Plan de Recuperación del gobierno español, los primeros 19.000 millones llegarán este año y el presidente Sánchez anuncia una conferencia de presidentes autonómicos para coordinar, con ellos y con los alcaldes, la adjudicación de proyectos. 19.000 millones llegarán este año, pero la suma total pueden ser 140.000 millones entre transferencias directas y créditos ventajosos. Mucho dinero, mucha expectación por el empujón verde y digital que le puede dar a nuestra economía. Y por las reformas que permitirá hacer. Toca ahora al Gobierno, CCAA y los ayuntamientos liderar la ejecución de estos planes y no dejar pasar la oportunidad. Porque lo importante de los planes no es lo que está escrito, ni siquiera el dinero, que es imprescindible, claro, lo importante es que se implementen bien y para lo que fueron concebidos.

Pero hoy también toca hablar de la vivienda y del precio de la luz. Que la vivienda sea un problema gravísimo para muchas personas en este país de propietarios dice mucho de la dejadez política con este derecho básico. No tiene un pase que salarios y precios del alquiler sean absolutamente incompatibles en algunas zonas de España. PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo ya y no ha sido fácil, en limitar el precio del alquiler por tres años en esas zonas, aquellas en las que el precio se dispara. No obstante, queda por saber mucha letra pequeña de la Ley de Vivienda que negocian los socios de coalición.

Y sobre el precio de la electricidad, el Gobierno anuncia ahora que se plantea suspender algunos impuestos a las empresas eléctricas para que, a su vez ellas, le bajen el precio de la luz a los usuarios. Esperemos que funcione porque, mientras tanto, vamos de récord histórico en récord histórico en el precio que pagamos.